Майя Санду обогнала Стояногло по количеству голосов по предварительным результатам

По его данным, политик набрала 50,49%, против 49,51% у оппонента.

Когда посчитали только 90% голосов лидировал Александр Стояногло. Он родился в Гагаузии, работал генеральным прокурором страны, однако из-за режима Санду был уволен. На родине политик с большим перевесом обогнал конкурентку, набрав более 95% голосов.

После завершения голосования оба кандидата обратились к избирателям. Санду призвала ответственных за подсчет голосов быть внимательнее, а Стояногло поблагодарил всем, кто поучаствовал в голосовании.