04 ноября 2024, 00:26

Майя Санду обогнала Стояногло по количеству голосов по предварительным результатам

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Действующий президент Молдавии Майя Санду опередила конкурента Александра Стояногло после подсчета 93,33%  протоколов. Об этом сообщили на сайте ЦИК страны.

По его данным, политик набрала 50,49%, против 49,51% у оппонента.

Когда посчитали только 90% голосов лидировал Александр Стояногло. Он родился в Гагаузии, работал генеральным прокурором страны, однако из-за режима Санду был уволен. На родине политик с большим перевесом обогнал конкурентку, набрав более 95% голосов.

После завершения голосования оба кандидата обратились к избирателям. Санду призвала ответственных за подсчет голосов быть внимательнее, а Стояногло поблагодарил всем, кто поучаствовал в голосовании.

Молдавия Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 01:26
В штабе Санду начали праздновать победу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В предвыборном штабе президента Молдавии Майи Санду начали праздновать победу. После обработки 96% бюллетеней она лидирует, согласно данным ЦИК республики.

Санду набрала 52,63% голосов избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника экс-прокурора Александра Стояногло у Санду за рубежом и в Кишиневе. За границей действующий президент набрала более 80% при подсчете 63% голосов. В столице Молдавии за Санду проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло безоговорочно лидирует в Гагаузии, откуда он родом. Там он набрал 97% голосов. Также за него проголосовали в Приднестровье, голоса ему отдали 79,4% избирателей.

Стояногло обратился к гражданам и призвал их сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.

Молдавия Приднестровье Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 01:00
Стояногло обратился к жителям Молдавии после оглашения промежуточных итогов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор, уволенный из-за политики нынешнего лидера страны Майи Санду, Александр Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от результатов голосования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения», - написал он.

После подсчета 90% голосов Стояногло занял лидирующую позицию, набрав 50,81% против 49,19% Санду. Однако когда подсчитали 93,33%, конкурентка обогнала экс-генпрокурора, набрав 50,49% против 49,51% оппонента.

При этом в Гагаузии - родине Стояногло, политик с большим перевесом победил Санду. После обработки более 90% бюллетеней стало известно, что там он набрал 95,92% голосов.

Молдавия Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 00:57
Государства ОПЕК+ продолжат добывать нефть в сокращенном режиме до конца года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Страны ОПЕК+ решили продолжить добывать нефть в сокращенном режиме до конца года, сообщила пресс-служба организации. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман сократили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки еще в ноябре прошлого года.

Страны ОПЕК решили продолжить добывать нефть в сокращенном режиме до конца года, сообщила пресс-служба организации. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман сократили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки еще в ноябре прошлого года.

Члены альянса подтвердили, что привержены достижению полного соответствую сделки.

«Страны также отметили недавнее заявление Ирака и совместное заявление России и Казахстана, в которых они решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи и графики компенсаций за перепроизведенные объемы с января 2024 года», - уточнили в пресс-службе ОПЕК.

В прошлом году Пакистан начал закупать российскую нефть. Советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан заявил, что власти страны нарастить импорт черного золота из России.

Нефть ОПЕК
03 ноября 2024, 23:56
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии после подсчета 90% голосов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Молдавии закончился второй тур президентских выборов. Согласно данным на сайте ЦИК, при подсчете 90% голосов лидирует бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Он набирает 50,81% голосов избирателей. Действующий президент Майя Санду идет с небольшим отрывом, за нее проголосовали 49,19% избирателей.

После закрытия избирательных участков Стояногло и Санду обратились к членам избиркомов и электорату. Президент попросила персонал избирательных участков ответственно подойти к подсчету голосов вне зависимости от того, какого кандидата они представляют. Стояногло поблагодарил избирателей за участие в голосовании.

Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии

Новости по теме