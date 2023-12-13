Майк Джонсон старался избегать совместных фото с Владимиром Зеленским в конгрессе

Помимо Джонсона, украинский лидер встретился на Капитолийском холме с лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также c лидерами большинства и меньшинства в сенате.

«Спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с Зеленским», - сообщили журналисты.

Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Израиля, Украины и на другие нужды. В палате представителей не торопятся одобрять этот проект.

Журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом спросила украинского лидера, сможет ли его страна победить Россию без дополнительной помощи. В ответ Зеленский промолчал и слегка пожал плечами.