Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца

Это результат многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей. Ни на что другое они не могли рассчитывать, выполняя команды из США и отказавшись от суверенитета.

«Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», - написала она.

Ранее Макрон выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Причиной стало поражение его партии на выборах в Европарламент.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал отправить президента Франции в отставку. На выборах в Европарламент победу одержала Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.