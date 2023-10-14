Матвиенко допустила выход России из ПАЧЭС
Россия может рассмотреть вопрос выхода из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Куртулмушем Нуманом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА «Новости».
Политик отметила, что изначально организацию создавали как инструмент для расширения гуманитарного и экономического воздействия.
«Она выполняла свои задачи, но теперь превратилась в политизированную организацию. Если ничего не изменится, то Россия рассмотрит возможность выхода из ассамблеи», - сказала Матвиенко.
В мае на полях Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Анкаре украинский депутат Александр Мариковский напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Позднее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп принес ему свои извинения за произошедшее.