10 ноября 2023, 19:54

Матчество запретили использовать в Киргизии

Unsplash
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Конституционный суд Киргизии принял решение о запрете использования в республике матчества (матронима) после волны негативной реакции со стороны общества на введенное летом разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступит в силу со дня опубликования», - указали в инстанции.

В документе пояснили, что соответствующий запрет является обязательным для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории Киргизии.

Минувшим летом КС разрешил гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать себе отчество или матчество.

В августе 2023 года президент республики Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий в Киргизии распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Под запрет подпали сцены секса между мужчиной и женщиной и порнография.

Киргизия
10 ноября 2023, 20:05
Трамп призвал забыть о проблемах экологии из-за угрозы «ядерного потепления»
Викимедиа
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Внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, после которого наступит не глобальное, а «ядерное потепление». Об этом в интервью телеканалу Univision заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он напомнил, что стал первым президентом США за последние 70 лет, кто не был источником ни одного военного конфликта. По словам политика, сегодня мир погрузился в хаос, которого при нем не было. Крупные боестолкновения происходят в Европе и на Ближнем Востоке.

«Мы закончим с мировой войной. У США самый некомпетентный лидер, который не может спуститься по лестнице и связать двух слов. При этом он должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми людьми, которым мы не нравимся», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что сегодня самой большой угрозой для мира является ядерное оружие, и Байден не имеет никакого представления, как использовать его в качестве аргумента для переговоров.

По словам Трампа, сегодня многие беспокоятся о том, что миру угрожает потепление из-за деятельности человечества. Но на самом деле повышение температуры, скорее, произойдет из-за взрывов, и сотрет всех людей с лица земли.

Тезис о некомпетентности Байдена и третьей мировой войне как последствиях его поведения Трамп использует в ходе каждой встречи с избирателями. Он уже говорил, что действующий президент США не способен вести переговоры по ядерному оружию, так как не в силах связать двух предложений. При этом заговаривающий о риске глобального конфликта Трамп каждый раз убеждает сторонников, что рассчитывает на ошибочность своих прогнозов.

Ядерное оружие США Дональд Трамп Джо Байден
10 ноября 2023, 20:02
Израиль и Палестина проведут частичный обмен заложниками
РИА «Новости»
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Израиль и представители палестинского движение ХАМАС пришли к договоренностям об обмене пленными. Находящихся у ЦАХАЛ женщин и детей отдадут после освобождения 100 заложниц, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС», - указали в публикации.

Издание уточнило, что в ходе боевых столкновений на юге Израиля палестинское движение взяло в плен до 250 человек. Среди них есть военные и мирные жители. В заложники попали и граждане третьих стран.

На прошлой неделе ХАМАС сообщал, что более 60 пленных погибли после удара Армии обороны Израиля по Газе. Тела большинства жертв до сих пор не достали из-под обломков.

Кроме того, ущерб, нанесенный ЦАХАЛ объектам инфраструктуры и жилым зданиям сектора Газа, составил около трех миллиардов долларов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 ноября 2023, 19:37
«Видел весь мир». В США заявили о крахе оружия НАТО из-за ВСУ
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Украины показали всему миру неудачное использование вооружения НАТО, тем самым вскрыв уязвимость США. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью каналу New Rules.

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила другие страны сказать: „Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку!“» - сказал он.

По словам Джонсона, украинская армия неудачно использовала вооружения НАТО на поле боя, что стало демонстрацией уязвимости Соединенных Штатов «И это видел весь мир», - резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

Государственный департамент США стал настаивать на том, чтобы на Украине продолжались боевые действия.

Ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американская сторона ни за что не допустит завершения украинского конфликта.

США Россия НАТО Украина
10 ноября 2023, 19:18
КПП «Рафах», через который должны эвакуировать россиян, заблокировали
РИА «Новости»
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Эвакуация россиян с территории сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» может занять максимум три дня. Однако в пятницу, 10 ноября, работу КПП заблокировали. Несмотря на это, проблему решат, сообщили в МИД России.

Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины

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