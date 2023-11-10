Матчество запретили использовать в Киргизии
Конституционный суд Киргизии принял решение о запрете использования в республике матчества (матронима) после волны негативной реакции со стороны общества на введенное летом разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступит в силу со дня опубликования», - указали в инстанции.
В документе пояснили, что соответствующий запрет является обязательным для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории Киргизии.
Минувшим летом КС разрешил гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать себе отчество или матчество.
В августе 2023 года президент республики Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий в Киргизии распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Под запрет подпали сцены секса между мужчиной и женщиной и порнография.