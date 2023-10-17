Матч отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией прервали из-за убийства фанатов

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По информации СМИ, решение не выходить на поле на второй тайм приняли игроки обеих команд после известия о смерти двух болельщиков.

Недалеко от стадиона во время первого тайма неизвестный открыл стрельбу по шведским фанатам. Он выкрикивал религиозные лозунги.

Позднее стало известно, что устроивший стрельбу в центре Брюсселя записал видео , на котором сообщил, что состоит в группировке «Исламское государство»*. Мужчина заявил, что убил двух человек в качестве мести за братьев, умирающих за религию.

МИД Бельгии назвал терактом убийство шведских фанатов в Брюсселе. Министр Аджа Лябиб заявила, что для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.