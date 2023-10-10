Мать Шани Лук сообщила, что о чем разговаривала с дочерью перед предполагаемым похищением в Израиле

Читайте нас в:

Она пояснила, что девушка с самого рождения живет в Израиле. Ее дочь имеет немецкое гражданство. В Германию Шани приезжает несколько раз в год, чтобы проведать бабушку и дедушку.

Когда боевики ХАМАС начали обстреливать Израиль, девушка была на музыкальном фестивале на юге страны, на месте проведения которого спустя время обнаружили более 260 погибших. Она сразу позвонила матери и сообщила, что садится в машину, которая довезет ее до бомбоубежища. Многие друзья девушки, приехавшие на фестиваль, числятся без вести пропавшими, уточнила мать Шани.

Информация о Лук быстро распространилась в Сети после ужасающего видео, на котором полураздетая девушка со сломанными ногами лежит в кузове машины боевиков ХАМАС. Сначала ее внесли в список пропавших без вести. Также в СМИ появилась информация о том, что ее взяли в заложники.

Но спустя время немецкий телеканал Tagesschau со ссылкой на мать девушки сообщил, что Шани находится в больнице в секторе Газа. Предварительно, она в крайне тяжелом состоянии.