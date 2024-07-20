Мать разрешила маленькой дочери поиграть с сотнями крокодилов

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча рассказала, как ее дочь играет с более чем 200 детенышами крокодилов. Женщина опубликовала видео и фото, на которых девочка сидела в бассейне с недавно вылупившимися рептилиями.

Судя по соцсетям матери ребенка, у нее своя крокодиловая ферма. Она заявила, что девочка начала играть с детенышами крокодилов в двухлетнем возрасте.

Кванруди добавила, что внимательно следит за своей дочерью во время игр и сразу же вытаскивает ее из бассейна при намеках на опасность. Пользователи осудили ее за то, что она допускает маленькую дочь к опасным животным.

Ранее крокодил напал на девятилетнюю девочку в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.