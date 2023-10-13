Мать пропавшей после атаки ХАМАС военной попросила помощи у России

Читайте нас в:

Жительница Израиля Шарон Эшель обратилась к российской стороне с просьбой оказать ей помочь в поисках дочери Рони Эшель. Женщина рассказала «Известиям» , что 19-летняя девушка проходила службу в воинской части на границе с сектором Газа и перестала выходить на связь после атаки ХАМАС.

«Мы пытались установить с ней связь, но она нам не ответила. В 09:30 она прислала мне сообщение, что с ней все в порядке», - сказала женщина.

Спустя несколько часов, семья снова написала Рони, когда поняла, что ситуация с палестино-израильским конфликтом на границе Газы приобрела серьезный поворот. Вот только дочь уже не отвечала, спустя шесть дней о ней также нет никаких известий.

Шарон попросила помощи у международного сообщества и России в поисках дочери. Она предположила, что девушку могли захватить в плен.

Военные Израиля начали наносить авиаудары по территории Палестины после нападения на приграничные населенные пункты боевиков ХАМАС. Одной из точек проникновения в Израиль боевиков в сектора Газа стал фестиваль Nature Party.