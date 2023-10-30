Мать похищенной ХАМАС студентки Шани Лук сообщила о смерти девушки

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», - сказала женщина.

Официально информацию о смерти Шани Лук пока не подтвердили.

Студентка из ФРГ находилась на музыкальном фестивале в Израиле, когда боевики ХАМАС прорвались на территорию страны. На месте, где проходило мероприятие, позднее обнаружили не менее 260 тел.

После атаки ХАМАС в соцсетях распространилось видео, на котором Шани Лук лежит в пикапе боевиков без сознания и со сломанными ногами. Девушку опознали по татуировке.

По словам Рикарды Лук, перед похищением дочь успела ей позвонить. Студентка сказала, что садится в автомобиль, который довезет ее до бомбоубежища.

Телеканал ZDF еще 10 октября сообщил со ссылкой на собственные источники, что Шани Лук погибла. Мать девушки тогда говорила, что ее дочь находится в больнице в секторе Газа в крайне тяжелом состоянии.