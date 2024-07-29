Мастер-класс по танцам под песни Тейлор Свифт закончился убийством детей

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии», - сказала она.

Кеннеди уточнила, что у всех пострадавших выявили ножевые ранения. Двое взрослых также находятся в госпитале в критическом состоянии.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша из Кардифа. Он напал на людей в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. В мастер-классе участвовали ребята в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее в Перми нашли изувеченное тело мальчика в чемодане рядом с мусорными баками. В убийстве заподозрили мать ребенка.