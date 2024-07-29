29 июля 2024, 23:22

Мастер-класс по танцам под песни Тейлор Свифт закончился убийством детей

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Двое детей погибли в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Также пострадали шестеро детей и двое взрослых, заявила глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, сообщил Sky News.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии», - сказала она.

Кеннеди уточнила, что у всех пострадавших выявили ножевые ранения. Двое взрослых также находятся в госпитале в критическом состоянии.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша из Кардифа. Он напал на людей в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. В мастер-классе участвовали ребята в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее в Перми нашли изувеченное тело мальчика в чемодане рядом с мусорными баками. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Убийства Дети Тейлор Свифт
29 июля 2024, 23:20
Названы регионы, где будет невозможна жизнь из-за жары
РИА «Новости»
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Ученые из американского Университета Пердью назвали регионы мира, которые скоро станут непригодными для жизни людей из-за жары. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американские исследователи провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. На их основе они спрогнозировали, в каких регионах мира погода из-за глобального потепления станет экстремальной для проживания человека.

«Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения», - отметили ученые.

В зону риска попал и Средний Запад США, где прогнозируется возникновение влажной жары.

Кроме того, ученые отметили, что даже ночью люди не смогут восстановиться от жары. Жители развитых стран, имеющие доступ к технологиям, смогут легче ее переносить, но ненамного. Дело в том, что человеческий организм не способен самоохлаждаться в экстремальных условиях.

Ранее ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата, что опасно для авиации.

США Африка Ученые Климат Азия Жара
29 июля 2024, 22:56
Рогозин призвал скорее освободить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена туарегов в Мали
РИА «Новости»
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Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал сделать все необходимое для возвращения в Россию живых бойцов ЧВК «Вагнер», а также тел погибших россиян из Мали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых - вернуть на Родину и принять как героев», - заявил Рогозин.

Ранее политэксперт и социолог Александр Прокофьев назвал большой трагедией для России гибель «вагнеровцев» в Мали. По его словам, западные спецслужбы сделают все, в том числе задействовав террористические организации, чтобы нанести ущерб нашей стране.

До этого представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что якобы гибель российским бойцам обеспечили именно они, передав туарегам всю необходимую информацию для проведения ими «успешной военной операции».

Дмитрий Рогозин Терроризм Россия Мали
29 июля 2024, 21:06
Британия взыщет с миллиардера Авена почти миллион долларов
РИА «Новости»
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С российского миллиардера Петра Авена в Великобритании взыщут почти миллион долларов при условии прекращения расследования по делу об уклонении от санкций. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, управляющий имуществом Авена согласился выплатить 963 тысячи долларов, чтобы прекратить расследование британской полиции, которое длится два года.

В соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем» в британскую казну направят тысячи фунтов наличными. Их изъяли в особняке Авена в окрестностях Лондона.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) пришло к выводу, что Авен использовал счета, принадлежащие его жене и фирмам по управлению недвижимостью, в качестве личной «копилки» для личного финансирования.

Европейский суд общей юрисдикции исключил российского бизнесмена Петра Авена из санкционных списков Евросоюза. Адвокат Мария Ярмуш назвала такое решение началом отмены персональных санкций ЕС.

Лондон Великобритания Суд Доходы Санкции Евросоюз
29 июля 2024, 21:02
Главу МИД Германии сравнили с контрабандистом после визового скандала
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обязана оставить свой пост после незаконной выдачи въездных виз для мигрантов из Сирии, Афганистана, Турции и Пакистана. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написала сопредседатель политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

В своем посте депутат написала, что под руководством Бербок ведомство превратилось в контрабандиста, который переправил в Германию тысячи нелегальных мигрантов без каких-либо оснований.

«Прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств», - написала Вайдель.

Скандал в Германии разразился после статьи в журнале Focus. Журналисты выяснили, что сотрудники посольств в странах Ближнего Востока и Африки выдали разрешения на въезд более 12 тысячам мигрантов, не имеющих официальных паспортов и документов.

В МИД назвали подобные случае единичными. Но в Федеральной полиции уточнили, что против высокопоставленных дипломатов возбудили три уголовных дела и сейчас идет расследование.

В сентябре прошлого года подобный скандал разразился с посольствами Польши в странах Азии и Африки. Дипломаты продавали визы для трудовых мигрантов. После начала скандала свой пост покинул заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, еще семь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках.

Германия Уголовное дело Скандалы Мигранты Визы

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