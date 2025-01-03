03 января 2025, 18:16

Массовый сбой в работе компьютеров полиции произошел в аэропортах ФРГ

Global Look Press
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Компьютерная система полиции для проверки въезда пассажиров перестала работать во всех аэропортах Германии. Об этом сообщило издание Bild.

По данным таблоида, технологические проблемы затронули компьютерные системы, которые используются для въездного контроля.

В федеральной полиции в аэропорте Франкфурта рассказали, что правоохранители сейчас выполняют всю работу «вручную». В зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа также наблюдаются очереди в связи с массовым сбоем.

Один из самых глобальных сбоев в работе банков и авиакомпаний произошел по всему миру в июле 2024 года. Он нарушил работу связи и аэропортов в США, Австралии, Германии, Великобритании и других странах.

Германия Полиция
03 января 2025, 18:12
Маск назвал премьера Британии соучастником массовых изнасилований
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал к его отставке. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

«Стармер был замешан в растлении британцев, когда в течение шести лет возглавлял королевскую прокуратуру. Ему должны предъявить обвинения за соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», - подчеркнул миллиардер.

Маск напомнил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений необходимо получить одобрение Королевской прокурорской службы, а во время массовых изнасилований ее возглавлял Стармер. Он выразил уверенность, что дело до сих пор не расследовали, ведь это привело бы к обвинению премьера.

По информации The Telegraph , около тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из выходцев из стран Азии. Преступления совершались в Телфорде и в других британских городах. Авторы статьи отметили, что никого из преступников не привлекли к ответственности.

Ранее Маск предрек поражение канцлера Олафа Шольца на ближайших выборах в ФРГ. Поэтому политику лучше уйти в отставку сейчас.

Великобритания Преступления Изнасилования Илон Маск Кир Стармер
03 января 2025, 17:38
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тяжело заболела
Global Look Press
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и в первые две недели января не будет выполнять свои обязанности. Об этом агентству PAP сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

По его словам, у фон дер Ляйен обнаружили сильную форму пневмонии.

Журналисты отметили, что запланированное на 9–10 января в Гданьске заседание Европейской комиссии из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесут на более позднюю дату.

Также она не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию, которая проходит 3 января в Варшаве.

Газета Politico ранее сообщала, что стремление Урсулы фон дер Ляйен принимать все важные решения самостоятельно раздражает глав целого ряда стран Евросоюза. Это уже отразилось на документе о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка.

Фон дер Ляйен 66 лет, она возглавляет Еврокомиссию с 1 декабря 2019 года.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
03 января 2025, 17:01
Более 60 человек заразились холерой в пригороде столицы Зимбабве
Global Look Press
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Как минимум один человек умер и еще 60 заразились в результате вспышки холеры в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Об этом сообщила газета The Herald.

Заболевание выявили в населенном пункте Мазоуэ севернее Хараре. Медики уже нашли источник распространения инфекции - им стал артезианский колодец с застоявшейся водой.

Источник должны были чистить, но из-за разлива сточных вод канализации открытые колодцы с чистой водой также оказались загрязненными.

Местный Минздрав создал в Мазоуэ временный центр оказания помощи заболевшим, среди местных жителей проводят профилактическую работу. В скором времени власти пообещали решить вопрос с обеспечением населения чистой питьевой водой.

В декабре в провинции Кванго Демократической Республики Конго более 140 человек скончались от неизвестного вируса. Его симптомы похожи на ковид и грипп, люди в основном обращаются к врачам с жалобами на сильную головную боль и высокую температуру.

Африка Болезни Врачи
03 января 2025, 15:46
«Клуб русофобов». В Совфеде руководство Евросоюза объявили неизлечимо больным
РИА «Новости»
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Руководители Евросоюза неизлечимо больны. Об этом первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в Telegram-канале.

По его словам, новый состав Европейской комиссии, который представили в 2024 году, можно назвать клубом русофобов. И это не изменится, пока нынешнее поколение европейских политиков не сменится новыми людьми.

«У той же Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией», - сказал Джабаров о председательнице Еврокомиссии.

Сенатор выразил надежду, что в руководстве ЕС вскоре появятся более прагматичные люди с мышлением как у Илона Маска.

Ранее русских лишили права голоса на выборах в Эстонии. Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал это дискриминацией.

Еврокомиссия Владимир Джабаров Россия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен

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