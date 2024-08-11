11 августа 2024, 03:09

Массовый протест противников добычи лития прошел в Сербии

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Массовый протест противников добычи лития в Сербии прошел в субботу вечером в центре Белграда. Митинг прошел под девизом «Рудника не будет», сообщило РИА «Новости».

Более тысячи человек вышли на митинг, многие несли свистки, вувузелы, флажки и флаги, а также транспаранты. Около гостиницы «Москва», где собрались демонстранты, установили трибуну, звучали барабаны и музыка.

Ранее акции в разных городах Сербии поддержала прозападная оппозиция и СМИ, сообщило агентство.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что его предупредили о готовящемся в стране госперевороте. Он призвал граждан не беспокоиться и добавил, что те, кто попытается добиться чего-то силой - не добьются ничего.

Протесты Сербия Беспорядки Митинги Александр Вучич
10 августа 2024, 17:10
Посол Палестины анонсировал приезд Аббаса в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Палестинский лидер Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа. Об этом РИА «Новости» заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Он подтвердил информацию о том, что глава государства запланировал посетить Россию 12–14 августа.

Источник издания указал, что Аббас во время визита собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. По данным агентства, встречу запланировали на 13 августа.

Поездку палестинского лидера откладывали уже несколько раз. Визит в Москву мог состояться еще в ноябре 2023 года, но его перенесли из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Возможность поездки также рассматривали до президентских выборов в России. В итоге палестинский лидер предложил приехать в Москву после них.

Ранее Аббас подтвердил готовность Палестины к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках международной мирной конференции, сообщил RT. Палестинская сторона разработала дорожную карту. Этот документ получил одобрение у шести арабских государств, отметил президент Палестины.

Дипломатия Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 августа 2024, 13:48
Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд «Чанлюйхао»
Читайте нас в: Google Новости
В Хуньчуне запустили экскурсионный железнодорожный состав, маршрут которого проходит по территории России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского Генконсульства в Шэньяне.

Торжественная церемония запуска первого рейса прошла 8 августа. Международный поезд будет курсировать из Хуньчуня во Владивосток.

«Маршрут <…> поезда планируется реализовывать в три этапа: первый - вдоль реки Туманная на территории Китая, второй - Хуньчунь - Владивосток, третий - Хуньчунь - Владивосток - Москва», - указали в дипмиссии.

В Хуньчуне в этот день также прошел научный симпозиум, посвященный развитию экономики северо-востока Китая.

Ранее сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн рассказал, что Запад теряет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его архитектуру и стабильность поддерживают Россия и Китай , а ядром этой системы является АСЕАН, указал эксперт.

Дипломатия Россия Поезда Китай
10 августа 2024, 11:31
«Разделяем скорбь». Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за авиакатастрофы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве из-за крушения пассажирского лайнера в Сан-Паулу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», - отметил Путин.

Он также попросил передать слова сочувствия семьям, которые в одночасье лишились близких в этой авиакатастрофе.

Накануне, по данным G1, двухмоторный самолет вылетел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до катастрофы он набрал высоту 17 200 футов. Лайнер упал в Сан-Паулу рядом с жилыми кварталами. Находившиеся на борту 57 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.

Бразилия Авиакатастрофы Владимир Путин
10 августа 2024, 11:16
Умерла бывший гендиректор YouTube
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет. Она умерла после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, заявил глава Google Сундар Пичаи в социальной сети X.

По ее словам, Воджицки оказала огромное влияние на мир и вошла в историю компании. Пичаи добавил, что она была невероятным человеком, лидером и другом.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки», - написал он.

В The New York Post подтвердили, что у экс-гендиректора YouTube несколько лет назад обнаружили рак легких. В газете подчеркнули, что Воджицки работала на руководящем посту в видеохостинге в течение девяти лет и сыграла решающую роль в успехе Google.

По данным RT , в начале 2024 года она потеряла сына, которому было 19 лет.

Ранее в США умер известный ученый Ли Чжэндао , получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц. Он скончался в своем доме в Сан-Франциско на 98-м году жизни.

Google YouTube

Новости по теме