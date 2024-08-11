Массовый протест противников добычи лития прошел в Сербии

Палестинский лидер Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа. Об этом РИА «Новости» заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Он подтвердил информацию о том, что глава государства запланировал посетить Россию 12–14 августа.

Источник издания указал, что Аббас во время визита собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. По данным агентства, встречу запланировали на 13 августа.

Поездку палестинского лидера откладывали уже несколько раз. Визит в Москву мог состояться еще в ноябре 2023 года, но его перенесли из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Возможность поездки также рассматривали до президентских выборов в России. В итоге палестинский лидер предложил приехать в Москву после них.

Ранее Аббас подтвердил готовность Палестины к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках международной мирной конференции, сообщил RT. Палестинская сторона разработала дорожную карту. Этот документ получил одобрение у шести арабских государств, отметил президент Палестины.