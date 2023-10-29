Массовых протестов испугались в Китае из-за смерти экс-премьера Госсовета
Власти КНР предписали руководству высших учебных заведений пресекать любые студенческие акции памяти в честь умершего на этой неделе экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с целью предотвращения массовых протестов. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
«Мы не хотим, чтобы студенты организовывали собственные траурные мероприятия. Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам», - рассказал представитель студенческой организации одного из столичных вузов.
Экс- председатель Госсовета КНР Ли Кэцян умер на отдыхе в Шанхае. Самочувствие бывшего премьер-министра резко ухудшилось 26 октября. Врачи диагностировали у него сердечный приступ.
По данным издания, в 1989 году с акции памяти в честь умершего бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Яобана в Пекине начались протесты, которые привели к трагическим событиям на площади Тяньаньмэнь. Власти подавили митинги после применения огнестрельного оружия и бронетехники. Число погибших варьируется до тысячи.