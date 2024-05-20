Массовые шествия в память о погибшем президенте Раиси пройдут в Иране
В Иране пройдут массовые шествия в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Акции посвятят памяти о погибшем президенте. Шествия начнутся вечером в понедельник, 20 мая.
Вертолет, в котором летели Эбрахим Раиси , глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные лица, совершил жесткую посадку накануне. Никто из находившихся на борту не выжил.
В Иране объявили пятидневный траур. Временно руководить исполнительной властью в стране будет Мохаммад Мохбер.
Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил, что причиной авиакатастрофы стали погодные условия. Об этом говорил и метеоролог Евгений Тишковец. Он сообщал, что в зоне полета воздушного судна был сильный ветер и густой туман.