27 декабря 2023, 22:43

Массовые протесты начались в Аргентине против реформ нового президента

РИА «Новости»
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В центре Буэнос-Айреса на площади рядом с национальными городскими судами собрались несколько тысяч манифестантов. Как сообщило РИА «Новости». Участники протеста заявили о незаконности реформ лидера Аргентины Хавьера Милея.

Протесты организовали профсоюзы, которые заранее согласовали акции с правительством. Люди встали на прилегающих улицах и не блокируют движение по основным городским магистралям. Ранее на таких митингах перекрывали дороги и мешали передвижению горожан.

Милей подписал указ о множестве реформ по либерализации экономики, которые касаются всех сфер. Например, в инициативе предусмотрели реформу взносов в здравоохранительную систему, что даст возможность приватизации государственных компаний.

Милей отмечал, что ориентируется на контакты с США, а не со странами БРИКС. По его мнению, Аргентина должна отказаться от местной валюты и перейти на американские доллары.

Ранее новый аргентинский лидер заявил, что в стране может пройти референдум в случае отклонения его реформ со стороны парламента. По словам Милея, предложенные им поправки пойдут на пользу гражданам и их поддерживают 75% жителей.

Аргентина Протесты
27 декабря 2023, 20:31
Государственные СМИ ликвидируют в Польше
РИА «Новости»
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В Польше ликвидируют государственные средства массовой информации. Такое решение принял министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич, объясняя это отсутствием финансирования. Заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что это позволит провести в компаниях реструктуризацию и сохранить рабочие места.

Президент Польши Анджей Дуда 23 декабря наложил вето на бюджетный закон о финансировании государственных СМИ. Дуда назвал попытку финансировать государственные издания «неприемлемой».

Законы Польша Телевидение
27 декабря 2023, 15:42
«Скучаю по Михаэлю». Ральф Шумахер заявил, что его брат не сможет полноценно жить
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля после трагического случая. Слова гонщика привело издание Bild.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму после падения на горнолыжной трассе во Франции 29 декабря 2013 года. Ральф отметил, что этот случай изменил всю семью. Происшествие также стало плохим и тяжелым опытом для него.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», - поделился спортсмен.

Шумахера госпитализировали сразу после трагедии. Долгое время он находился в коме. Сейчас родственники Михаэля не разглашают информацию о состоянии его здоровья.

Несчастный случай произошел в августе во время гонки в классе Moto1000GP в Бразилии. Пилот Андре Вериссимо Кардосо упал посреди трассы во время заезда. Его не заметил другой гонщик Эрико Вериссимо да Роши и на полной скорости влетел в спортсмена.

Оба участника состязаний скончались.

Германия Спортсмены
27 декабря 2023, 13:39
Беспорядки в Пицунде организовали извне
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Беспорядки, устроенные оппозицией из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению с правительством Абхазии от 14 сентября 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность РФ подписали в январе 2022 года, но оппозиция выступила против ратификации соглашения.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - подчеркнул Карасин.

По его словам, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось. Он назвал очевидным, что беспорядки в Пицунде искусственно подогреваются извне, и к сложившейся ситуации нужно относиться спокойно.

«Все остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать», - заявил сенатор.

По мнению оппозиции, некоторые пункты соглашения между РФ и Абхазией противоречат конституции республики. Из-за этого у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек.

Абхазия Беспорядки Оппозиция
27 декабря 2023, 12:42
Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле
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Немецкий политик, бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на семью умершего.

«Легенда Христианско-демократического союза скончалась в ночь на среду. Шойбле умер во сне», - написали авторы статьи.

Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, с 2017-го по 2021-й был его председателем. С 2005 по 2009 годы он занимал должность министра внутренних дел ФРГ, а с 2009 года по 2017-й был главой Минфина. В 1990 году Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре Германской Демократической Республики Гюнтер Краузе подписали договор об установлении единства между ГДР и ФРГ.

В конце ноября 2023 года скончался известный американский политик Генри Киссинджер. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне и занимал пост советника по национальной безопасности страны.

Германия

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