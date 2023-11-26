26 ноября 2023, 11:48

Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка

Global Look Press
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Массовые беспорядки начались во французском городе Роман-Сюр-Изер на юго-западе республики после гибели подростка в результате поножовщины. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Толпа из примерно 100 крайне правых активистов вышла на улицы в квартале Монэ. Некоторые из них поджигали контейнеры и переворачивали мусорные баки», - указали в сообщении.

Радиостанция уточнила, что правоохранительные органы задержали около 20 демонстрантов, несколько человек оказали сопротивление и получили легкие травмы.

Протестующие потребовали от правительства справедливого правосудия, бросали в полицейских петарды и камни. Всего в мероприятиях задействовали порядка 120 силовиков.

Телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек погиб в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате ножевого удара.

В сентябре во Франции также прошли беспорядки против расизма и полицейского насилия.

Протесты Франция
26 ноября 2023, 12:23
Не власти, а режим. Принципиальную разницу верхов Украины объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Высшее политическое руководство Украины допустило дискриминационные высказывания в адрес русских, такой тон более характерен для режима, а не власти. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова спикера Верховный рады Руслана Стефанчука о необходимости ущемления прав русских на Украине.

«Суть киевского режима именно в этом. Именно поэтому мы и называем его режимом, таких заявлений не может быть в нормальном руководстве страны, где проживают миллионы русских. Такие заявления могут делать только режимы», - сказал Песков.

Ранее Стефанчук заявил, что властям страны необходимо ущемлять права всех русских. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее нет и не может быть русского национального меньшинства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что на Украине сейчас есть лишь отдельные русскоговорящие группы людей , а не национальное меньшинство.

Дмитрий Песков Россия Украина
26 ноября 2023, 10:46
Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии
Global Look Press
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Во время музыкального фестиваля в Индии началась массовая давка, погибли четыре человека. Об этом сообщило издание Press Trust of India.

ЧП произошло в субботу, 25 ноября, в городе Кочин штата Керала. Всего пострадали свыше 60 человек, жертвами стали четверо.

Предварительной причиной случившегося стал ливень на улице. Участники фестиваля бросились в один из залов университета, где проходило мероприятие.

«Погибли четыре студента, среди них - две девушки и два молодых человека», - рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Кроме того, как минимум четыре студента находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее африканские СМИ сообщили, что на призывном пункте в армию в столице Республики Конго Браззавиле скончались 37 человек. Люди с самого утра собрались на стадионе «Орнано», началась смертельная давка при попытках подать заявление первым.

Индия Фестивали
26 ноября 2023, 10:10
Около 250 американских псов могут усыпить в Британии из-за запрета на породу
Unsplash
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С 1 января 2024 года в Великобритании вступит в силу запрет на разведение псов американской породы булли, усыпление грозит около 250 особям. Об этом сообщила газета Daily Star.

Хозяев собак обяжут их кастрировать, а находиться на улице животным можно будет исключительно в наморднике и на поводке. В настоящее время в питомниках живут около 250 собак, которым грозит усыпление.

Если благотворительные организации не смогут найти новых хозяев для животных, то их придется утилизировать. Общая стоимость усыпления и последующей кремации булли составит порядка 90 тысяч фунтов стерлингов из-за высокой стоимости медикаментов.

В сентябре премьер-министр Риши Сунак подписал указ о запрете содержания псов породы булли на территории страны из-за участившихся нападений на людей. Политик подчеркивал, что эта порода опасна для общества, а особенно - для детей.

Великобритания Собаки
26 ноября 2023, 10:08
Западу посоветовали забыть о Зеленском и прислушаться к России
Global Look Press
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Западные страны должны прекратить идти на поводу у Североатлантического альянса и начать восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» - написал политик.

Он призвал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы справедливость восторжествовала.

В заключение Филиппо подчеркнул, что сами Соединенные Штаты и Германия хотят вернуться на российские рынки как можно скорее.

Аналитик София Ампгкариан указывала, что антироссийские санкции Запада продемонстрировали свою неэффективность, так как страны недооценили силы государства. По ее словам, для заключения мирного соглашения на Украине необходимо отменить все ограничения.

Владимир Зеленский Россия НАТО Украина Франция

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