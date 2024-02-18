Массовые беспорядки вспыхнули на улицах Гааги в Нидерландах

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По данным издания, потасовка произошла между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков кидали в полицейских камни, велосипеды и дорожные знаки.

Агентство ANP сообщило, что в зачинщики беспорядков в Гааге подожги несколько полицейских автомобилей и разбили окна павильона.

Участников удалось разогнать с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа. Мэр Гааги Ян ван Занен отдал распоряжение на его использование. Сейчас причина столкновения устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад акцию протеста провели в Германии на месте строительства оборонного завода. Десятки немцев перекрыли дороги к стройплощадке, чтобы выразить протест политике вооружений.