Массовую рассылку с призывом к терактам зафиксировали в Белоруссии

В ведомстве призвали всех, кто получил подобные сообщения, не поддаваться на провокации. О всех подобных фактах необходимо сообщать правоохранителям, а авторов сообщений блокировать и отправлять жалобу администрации мессенджера.

МВД Белоруссии также обратилось к родителям школьников с просьбой провести профилактические беседы об опасности общения с незнакомцами в интернете. В ведомстве напомнили, что даже простые призывы к терактам являются уголовным преступлением.

Всплеск рассылки фейковой информации возник в России после теракта в Crocus City Hall. Еще до поимки участников нападения ряд Telegram-каналов опубликовал сводку о розыске трех жителей Ингушетии. Как выяснилось позже, все они входили в террористическую группу, ликвидированную несколько недель назад.