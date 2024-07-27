27 июля 2024, 04:50

Массовое отравление хлором произошло в Варшаве

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Более 20 человек отравились хлором в одном из бассейнов в Варшаве. Подробности сообщила радиостанция RMF FM.

«Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве, 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором», - указали в сообщении.

В больницы доставили 21 человека, среди которых есть дети. На момент госпитализации пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна вывели около 60 человек. Пробы воды показали, что показатели многократно превышают норму. На дне обнаружили 8,03 миллиграмма хлора на литр, на поверхности 2,41 при норме 0,3-0,7 миллиграмма на литр.

В феврале в Самаре четыре ребенка попали в больницу с отравлением после купания. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.

Дети Больницы Польша
27 июля 2024, 04:19
Латвиец Станислав Букайнс с дочкой приплыл на плоту в Россию и попросил убежища
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Латвийский блогер Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища у страны. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как рассказал друг блогера Руслан Панкратов, Букайнс в Латвии подвергался уголовному преследованию. Товарищ мужчины не понял, зачем тот выбрал такой странный способ пересечения границы, ведь можно было выехать в Литву или Эстонию, чтобы уже оттуда прибыть в Россию.

Панкратов объяснил, что латвийская служба безопасности «предает анафеме» человека, если тот положительно относится к российским политикам и негативно отзывается о европейских чиновниках.

Также информацию о прошении убежища со стороны Букайнса подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале , разместив там публикацию журналиста Владимира Соловьева. Публицист отметил, что блогер пересек границу в Псковской области. Миграционная служба в Пскове признала латвийца и его дочь беженцами.

В Латвии Букайнса включили в список лиц, которых считают завербованными «для террористической деятельности».

В прошлом году бывший военный из Франции Адриан Боке, посетивший Донбасс в качестве волонтера, попросил РФ предоставить ему политическое убежище. На француза напали в Стамбуле, но ему удалось выжить. По мнению иностранца, за покушением стоят украинские спецслужбы.

Латвия Блогеры Россия Владимир Соловьев Беженцы
27 июля 2024, 03:21
Уровень загрязненности Сены в день заплыва мэра Парижа превышал норму
Global Look Press
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Уровень загрязнения Сены в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго превышал норму. Такую информацию сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.

«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», - указало радио.

В районе купания концентрация бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме 900 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды.

Анн Идальго совершила заплыв в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке.

Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро.

Евро Париж Здравоохранение Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
27 июля 2024, 02:11
Олимпийский флаг на открытии Олимпиады в Париже повесили в перевернутом виде
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже не обошлась без казуса. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Инцидент попал в объективы многочисленных камер и кадры мгновенно разлетелись в Сети.

Комментаторы в интернете отметили, что подобные ошибки недопустимы на мероприятиях такого уровня. Организаторы сразу заметили ошибку и исправили ее. Однако инцидент с флагом успели запечатлеть болельщики и журналисты, он стал самым обсуждаемым в Сети.

Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции. Организаторы приняли это решение за 20 минут до начала мероприятия и не объяснили причин.

Париж Интернет Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 19:41
Пентагон признал проведение кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
Фото: freepik.com
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Министерство обороны США признало, что во время пандемии COVID-19 намеренно распространяло на Филиппинах информацию, подрывающую доверие к китайской вакцине Sinovac. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на секретный правительственный документ.

Впервые о дискредитации китайской вакцины заявил пресс-секретарь бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Журналисты Reuters из письма Пентагона, адресованного МИД и Минобороны Филиппин, узнали, что американское ведомство «распространяло сообщения для филиппинской аудитории, ставящие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac». Осведомленный источник агентства подтвердил подлинность этого письма.

Согласно документу, Пентагон также признал, что «допустил некоторые ошибки в сообщениях, связанных с COVID-19».

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что власти КНР выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ.

США Скандалы Китай Коронавирус в России и в мире

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