Массовое отравление хлором произошло в Варшаве

«Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве, 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором», - указали в сообщении.

В больницы доставили 21 человека, среди которых есть дети. На момент госпитализации пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна вывели около 60 человек. Пробы воды показали, что показатели многократно превышают норму. На дне обнаружили 8,03 миллиграмма хлора на литр, на поверхности 2,41 при норме 0,3-0,7 миллиграмма на литр.

В феврале в Самаре четыре ребенка попали в больницу с отравлением после купания. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.