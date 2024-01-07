07 января 2024, 22:36

Массовое ДТП с 26 автомобилями произошло в Турции из-за дождя

РИА «Новости»
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Десятки автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека, сообщило агентство Demıroren.

«На скользкой из-за дождя дороге в Анкаре произошло ДТП с участием 26 автомобилей», - отметили в сообщении.

В результате аварии три человека получили легкие травмы, а транспортным средствам был нанесен материальный ущерб. Из-за дорожного происшествия движение транспортных средств сейчас затруднено.

Специалисты погрузили поврежденные автомобили на эвакуатор и вывезли. На месте ДТП работают полицейские и медицинские бригады. Информации о погибших не поступало.

Ранее пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак. Ранения получили свыше 40 пассажиров и два водителя автобуса.

Турция ДТП Дороги Водители
07 января 2024, 21:58
Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах
Unsplash
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Принадлежащая саудовским властям энергетическая компания Saudi Aramco снизила стоимость нефти для покупателей по всех регионах, сообщило агентство Bloomberg. Цена топлива упала на два доллара за баррель.

Снижение стоимости продиктовано снижением потребления нефти, которое традиционно приходится на февраль и март. Перерабатывающие заводы сокращают объемы закупок, используя этот период для технического обслуживания.

Новые цены будут распространяться в том числе и на азиатский рынок, который играет ключевую роль для Саудовской Аравии. Отдельно Saudi Aramco представила февральские скидки для Северо-Западной Европы, Северной Америки и стран Средиземноморья.

Ранее страны ОПЕК , в число которых входят Саудовская Аравия и Россия, согласились на снижение темпов нефтедобычи, которое должно сохранить уровень цен на топливо - в 2023 году они упали впервые за четыре года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка уже принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей.

Нефть Цена на нефть
07 января 2024, 21:45
Полицейские Калининграда заступили на дежурство на пункте пропуска с Польшей
РИА «Новости»
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Калининградские полицейские начали дежурить на пункте пропуска в Польшу, сообщил Telegram-канал МВД 39. Возле границы образовалась очередь из нескольких десятков легковых автомобилей.

Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация возле пункта пропуска остается спокойной. Полицейские проводят обход автомобилей и беседуют с водителями.

Сотрудники полиции помогают нуждающимся преодолеть границу быстрее. Обнаружив в одном из авто грудного ребенка, правоохранители позволили водителю объехать очередь, чтобы ребенок не пострадал от холода: вечером температура в Калининградской области достигла -16 градусов.

Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться 6 января. Польские пограничники слишком медленно пропускали автомобили, из-за чего в пробку попало около 150 машин. Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза.

Похожая ситуация произошла на российско-польской границе в конце декабря. Тогда возле пропускного пункта застряли 300 автомобилей.

Машины Польша Полиция
07 января 2024, 21:39
Девочка лишилась ноги при взрыве в районе аэропорта на юге Сирии
РИА «Новости»
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Несколько человек, в том числе один ребенок, пострадали в  результате взрывы в районе аэропорта Корниш города Дераа в Сирии. Об этом сообщила Генеральная организация радио и телевидения Сирии в Telegram-канале со ссылкой на источник в полиции.

По данным СМИ, в районе аэропорта сработало взрывное устройство, заложенное неизвестными.

«Несколько человек получили ранения, в том числе девочка, которой немедленно ампутировали ногу», - сообщили журналисты.

В среду, 3 января, взрывы прогремели на кладбище иранского города Керман , где в 2020 году похоронили погибшего генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани. Два взрывных устройства сработали во время памятной церемонии в честь генерала. В результате погибли 95 человек, еще 188 получили ранения. Власти Ирана заявили о роли США и Израиля в подготовке теракта.

Дети Сирия Взрывы Полиция Телевидение
07 января 2024, 21:36
Советник президента Палестины назвал главный итог войны в Газе
Unsplash
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Главным итогом войны в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев в современной истории. Об этом заявил РИА «Новости» советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш.

Аль-Хаббаш заявил, что эскалация израильско-палестинского конфликта стала очередным этапом 100-летнего противостояния. Советник Аббаса подчеркнул, что Израиль пытается добиться подчинения со стороны жителей Газы путем убийства мирного населения.

«Цель этой войны сейчас стала ясна - это слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат», - заявил Аль-Хаббаш.

Представитель Палестины подчеркнул, что последним столь трагическим событием в истории народа стала Накба - насильное переселение жителей Газы в 1948 году. Однако Аль-Хаббаш заявил, что палестинцы продемонстрировали достаточную стойкость, чтобы сорвать планы Израиля.

Ранее ЮАР инициировала в Международном суде ООН процесс по обвинению Израиля в геноциде палестинцев в секторе Газа. В ответ израильский МИД начал оказывать на иностранных дипломатов и послов давление, пытаясь подорвать поддержку расследования.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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