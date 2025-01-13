Массовая забастовка против сокращения соцвыплат началась в Бельгии

Три крупнейших профсоюза Бельгии сообщили, что акция продлится 24 часа. В ней примут участие учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов. Также о протесте заявили тюремные надзиратели, почтальоны и пожарные. По сообщению телеканала, на время акции городской транспорт прекратит работу, в королевстве отменили около 70% авиарейсов.

Акции протеста начались после сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на три миллиарда евро. Инициатором выступил кандидат на пост премьера Барт Де Вевер, который ранее поддержал увеличение военных расходов королевства.

Ранее в офис премьера Бельгии прислали письмо со стрихнином. В больницу попала сотрудница, которая вскрыла конверт.