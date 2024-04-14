Массовая стрельба произошла на юге Чикаго, восемь человек пострадали

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По словам представителя департамента полиции Чикаго, огонь по людям открыли недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы сообщили о 18 выстрелах.

В результате нападения ранения получили пятеро взрослых в возрасте от 19 до 40 лет. В числе пострадавших оказался годовалый ребенок, его госпитализировали в критическом состоянии.

Серьезные травмы также получил семилетний мальчик. Семилетнюю девочку ранило в голову, позже ребенок скончался.

В США суд вынес приговор родителям 15-летнего подростка , который устроил стрельбу в школе. Юноша получил пожизненный срок, его мать - 10 лет лишения свободы, а отец - 15 лет.