Массовая стрельба произошла на юге Чикаго, восемь человек пострадали
Неизвестный вечером 13 апреля открыл огонь на юге Чикаго. В результате стрельбы пострадали восемь человек, включая трех детей. Об этом сообщил телеканал ABC.
По словам представителя департамента полиции Чикаго, огонь по людям открыли недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы сообщили о 18 выстрелах.
В результате нападения ранения получили пятеро взрослых в возрасте от 19 до 40 лет. В числе пострадавших оказался годовалый ребенок, его госпитализировали в критическом состоянии.
Серьезные травмы также получил семилетний мальчик. Семилетнюю девочку ранило в голову, позже ребенок скончался.
В США суд вынес приговор родителям 15-летнего подростка , который устроил стрельбу в школе. Юноша получил пожизненный срок, его мать - 10 лет лишения свободы, а отец - 15 лет.