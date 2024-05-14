Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

По его оценкам, с 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро от повышения цен на энергоносители. Деркач заявил, что многие в этой стране понесли убытки от диверсии на газопроводах и готовы добиться справедливого разбирательства.

«И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию. <…> То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст», - сказал он.

Украинский политик уверен, что расследование поддержат заинтересованные лица в других странах. Например, во Франции и США.

Деркач обвинил в подрыве «Северных потоков» американские спецслужбы. Он заявил о причастности группы украинцев к прикрытию операции.