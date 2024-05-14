Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах
Грузинские депутаты устроили массовую драку в парламенте во время обсуждения закона об иностранных агентах. Об этом сообщило издание Pirveli.
Потасовка началась на окончательном чтении законопроекта. Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе столкнулись друг с другом.
Самхарадзе бросил в Хабеишвили бутылкой и обругал его. Еще одна представительница правящей партии Рима Берадзе добралась до депутата от оппозиции Паате Манджгаладзе и ударила его бумагами по голове.
Это не первая драка грузинских депутатов. Ранее потасовка произошла 15 апреля в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и стукнул кулаком исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.