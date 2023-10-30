«Масштабы антисемитизма ужасающи». Вице-канцлер призвал жителей Германии прекратить выступления
Жители Германии должны следовать конституции и не допускать антисемитизма. Его проявления достигли ужасающих масштабов, заявил газете Bild вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.
«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии», - сказал он.
Роберт Хабек заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Он призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.
Германия поддержала Израиль в обострении конфликта с палестинским движением ХАМАС. Канцлер Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что обеспечение безопасности и существования страны - задача ФРГ. Немецкая армия перебросила свой спецназ на Кипр на случай еще большей эскалации и эвакуации граждан с израильской территории.