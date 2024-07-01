Масштабный митинг после первого тура выборов в парламент произошел в Париже

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Участники демонстрации скандировали лозунги «Париж против фашизма!» и «Не позволим „Национальному объединению“ победить!». При этом некоторые из участников акций размахивали флагами ЮАР и Палестины.

Похожие демонстрации прошли и в других городах страны, в частности, Лионе и Нанте.

По предварительным подсчетам, на выборах победу одерживает партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Фракция претендует на 270 мест в Национальном собрании. Второй результат показал «Новый народный фронт», который является коалицией левых сил.

Пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве констатировал, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел тяжелое поражение на парламентских выборах.