01 июля 2024, 12:01

Масштабный митинг после первого тура выборов в парламент произошел в Париже

Global Look Press
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В Париже начался крупный митинг сторонников левых партий. Мероприятия проходят на фоне результатов первого тура выборов в национальный парламент. Об этом сообщил ТАСС.

Участники демонстрации скандировали лозунги «Париж против фашизма!» и «Не позволим „Национальному объединению“ победить!». При этом некоторые из участников акций размахивали флагами ЮАР и Палестины.

Похожие демонстрации прошли и в других городах страны, в частности, Лионе и Нанте.

По предварительным подсчетам, на выборах победу одерживает партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Фракция претендует на 270 мест в Национальном собрании. Второй результат показал «Новый народный фронт», который является коалицией левых сил.

Пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве констатировал, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел тяжелое поражение на парламентских выборах.

Эммануэль Макрон Митинги Франция
01 июля 2024, 10:32
Байден признал собственный провал на дебатах с Трампом
Global Look Press
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Президент США Джо Байден признался, что в ходе дебатов с претендентом на пост главы государства Дональдом Трампом был не в лучшей форме. Его слова привело агентство Bloomberg.

Байден отметил, что понимает обеспокоенность представителей Демократической партии своим выступлением.

«Я все прекрасно понимаю насчет дебатов. У меня выдался не самый лучший вечер», - сказал он в ходе встречи с крупными донорами проведения президентской кампании.

При этом действующий президент подчеркнул, что не стал бы баллотироваться на пост, не будь у него уверенности в собственной победе.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Большинство политических экспертов отмечали, что для Байдена они завершились полным провалом.

При этом семья президента обвинила в неудачных дебатах его советников.

США Дональд Трамп Джо Байден
01 июля 2024, 09:09
«Национальное объединение» победило в первом туре выборов во Франции
Global Look Press
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Правое движение Марин Ле Пен «Национальное объединение» и его союзники в первом туре парламентских выборов получили 33,4% голосов. Явка превысила 66%, сообщила газета La Parisien.

Ночью 1 июля Министерство внутренних дел Франции огласило результаты голосования. По итогам первого тура выборов «Национальное объединение» и его союзники получили 33,4% голосов, «Новый народный фронт» - 27,98%, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона - 20,76% голосов.

Явка составила 66,71% и стала рекордной с 2002 года. Недействительными признали 0,82% голосов. Второй тур пройдет в следующее воскресенье, 7 июля.

Итоги внеочередных выборов во Франции и дебатов в США показали, что жители стран Запада выступили за национально ориентированную политику. Председатель Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал поражение Консервативной партии на предстоящих выборах в Великобритании.

Франция Выборы
01 июля 2024, 08:50
«С треском терпят поражение». Почему в Европе и США голосуют против политики своих властей
РИА «Новости»
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Последние события в США и Франции показали, что граждане этих стран делают выбор в национально ориентированной политике. Об этом в своем Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя провал на дебатах американского лидера Джо Байдена и проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах.

«Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. <…> Действующие главы государств с треском терпят поражение», - указал он.

По оценке Володина, президент США стал токсичным даже для своих соратников, поэтому теперь в его окружении ключевым стал вопрос о том, как снять кандидатуру политика с выборов.

«Макрон хотел показать всему миру, насколько популярен и контролирует ситуацию - показал.

Смеются все , кроме него самого», - добавил спикер ГД.

Депутат напомнил, что в ближайшие дни парламентские выборы пройдут в Великобритании. И прогноз там не в пользу правящей консервативной партии, заметил он.

«Ее ждет то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства. Причину им надо искать в себе», - подчеркнул Володин.

По его словам, Байден и Макрон, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и премьер Британии Риши Сунак сделали все для того, чтобы разрушить стабильность в мире.

«Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», - заключил он.

США Эммануэль Макрон Запад Франция Джо Байден
01 июля 2024, 08:46
Маск указал на проблему, сплотившую американцев
Pxhere
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Осознание когнитивных проблем президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объединило американцев. С таким мнением в социальной сети X (бывший Twitter) согласился американский миллиардер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск.

Пользователи сети написал, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов в Атланте ощущалось «одной из самых объединяющих вещей».

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались», - отреагировал бизнесмен.

На прошлой неделе состоялся первый тур дебатов перед предстоящими президентскими выборами в США. В студии в Атланте встретились Байден и его предшественник Дональд Трамп. Почти сразу нынешний президент оконфузился, его выступление шокировало западных дипломатов.

Как сообщило агентство Bloomberg , Байден заявил своей жене Джил, что не знает о случившемся на дебатах.

Twitter Илон Маск Выборы президента США Джо Байден

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