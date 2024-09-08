08 сентября 2024, 17:27

Маску предрекли увеличение капитала до триллиона долларов

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Уже в 2027 году в мире может появиться первый триллионер, выяснили аналитики группы Informa Connect Academy. Согласно их расчетам, им может стать американский предприниматель Илон Маск.

Исследование оказалось в распоряжении издания The Guardian.

Исследователи подсчитали, что состояние Маска каждый год увеличивается примерно на 110%. Предприниматель уже сейчас самый богатый человек в мире, что подтверждает индекс миллиардеров Bloomberg - его состояние оценивают в 251 миллиард.

По мнению аналитиков, в 2028 году может появиться и второй триллионер. Этой отметки, скорее всего, достигнет основатель и председатель индийской компании Adani Group Гаутам Адани. Вместе с ним на это звание могут претендовать главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и миллиардер из Индонезии Праджого Пангесту.

Ранее Илон Маск высказался о возможной работе в команде Дональда Трампа в случае избрания его президентом США. Предприниматель отметил, что уже «не может дождаться» этого момента.

Рекорды Илон Маск Деньги
08 сентября 2024, 15:53
«Баба-яга против». США хотели сорвать контакты России и Китая перед ВЭФ
Global Look Press
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Власти США пытались помешать российско-китайскому сотрудничеству перед ВЭФ-2024, однако их усилия не принесли результатов, рассказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении России «ковбойские методы» Штатов попросту не работают.

Захарова напомнила, что в конце августа The New York Times сообщала о визите помощника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Китай. Источники газеты отметили, что он должен был «надавить» на власти КНР и снизить уровень российско-китайских отношений. Восточный экономический форум состоялся в начале сентября.

По словам представителя МИД, Россия и Китай участвуют в большом количестве совместных саммитов, поэтому на ВЭФ КНР была представлена на высшем уровне. США не удалось реализовать свой план.

«Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем „Баба-яга против“, результатов не дают», - резюмировала Мария Захарова.

США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные выпады чушью.

США Скандалы Международные отношения Россия Китай ВЭФ-2024
08 сентября 2024, 09:07
Израиль озвучил число выпущенных с территории Ливана снарядов
Global Look Press
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Израильские военные засекли за 8 сентября порядка 50 запусков снарядов с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ливанские боевики атаковали северные районы Израиля, системы противовоздушной обороны нейтрализовали часть снарядов. По данным ЦАХАЛ, от обстрелов никто не пострадал. Информация о последствиях ударов не публиковалась.

Около 30 снарядов выпустили в район Верхней Галилеи, порядка 20 зафиксировали в районе Кирьят-Шмоны.

«Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности», - отметили в пресс-службе.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что израильские истребители уничтожили около тысячи ракет ливанского движения «Хезболла». Снаряды хранились в контейнерах на складах. Порядка 100 самолетов атаковали четыре десятка арсеналов «Хезболлы» на территории Ливана. Большая часть ликвидированных снарядов предназначалась для ударов по центральной части Израиля, добавил Хагари.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ливан
08 сентября 2024, 08:39
Военные немецкие корабли пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам Китая
Global Look Press
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ФРГ проигнорирует требование Китая о военных кораблях в Тайваньском проливе. Об этом сообщила газета Spiegel.

Через пролив в сентябре пройдут немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне». Они будут идти из Южной Кореи в Джакарту. По информации издания, проход военных кораблей через пролив будет грозить Германии последствиями в виде «дипломатических диспутов» с КНР.

«Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству», - отметила газета.

По ее данным, ФРГ не будет официально уведомлять Китай о планах направить корабли через пролив. Сейчас суда находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона. Они участвовали в учениях по предотвращению военных поставок в КНДР.

Ранее китайские власти ввели санкции против США из-за отправки оружия на Тайвань. В санкционный список включили военно-промышленные компании. По мнению руководства КНР, они нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.

Германия Военные Корабли Китай
08 сентября 2024, 08:14
Житель Китая умер после 104 дней работы с одним выходным
Unsplash
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Молодой мужчина умер в Китае после того, как проработал маляром 104 дня с одним выходным. Он скончался от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией, сообщила газета South China Morning Post.

Ситуация вызвала в Китае большой общественный резонанс и спровоцировала дискуссию о том, как в стране обращаются с рабочими.

В ходе первоначального расследования представители органов социального обеспечения заявили, что смерть маляра нельзя классифицировать как производственную травму, так как между его болезнью и смертью прошло более 48 часов.

Издание отметило, что китайское трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочего дня в восемь часов и среднюю продолжительность рабочей недели в 44 часа.

Суд постановил, что компания-работодатель на 20% несет ответственность за смерть 30-летнего сотрудника. Ее обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Ранее центр «Зарплата.ру» и группа «Ренессанс Страхование» провели соцопрос и выяснили, что 50% компаний отказываются согласовывать уход сотрудников на больничный без справки от врача. Примерно 57% работников подтвердили, что продолжают работать даже на больничном.

Суд Работа Китай

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