Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания
Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску следует обратить внимание на африканский континент. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Он напомнил, что Запад видел в африканских странах лишь источник ресурсов.
«И сколько они там управляли процессами - от этого эти страны богаче не становятся, а наоборот», - отметил Богданов.
Дипломат посоветовал американскому предпринимателю помочь континенту развиваться, а африканские богатства использовать только на благо народа.
После переизбрания президента США Дональда Трампа Маск займет пост главы департамента по достижению госэффективности.
Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он будет бороться с бюрократическими проблемами в американском правительстве, а также сокращением «избыточных правил».
Маск пообещал , что работа новой структуры будет прозрачной, а отчеты о ее действиях опубликуют в Сети.