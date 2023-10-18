«Маски сброшены». СБ ООН не принял проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето США

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За проект проголосовали 12 членов Совбеза всемирной организации. Против выступили только США. Россия и Великобритания воздержались от голосования.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что Соединенные Штаты потерпели внешнеполитический провал после использования права вето.

«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона», - указал он.

Также свое негодование выразил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, уточнил ТАСС. По его словам, невозможно поверить в то, что Совет Безопасности всемирной организации не принял проект резолюции Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщал, что в Совбезе ООН состоятся \"ожесточенные дебаты\" по ситуации в Газе. РФ будет участвовать в обсуждениях.