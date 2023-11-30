«Маски сброшены». Медведев прокомментировал отмену выборов президента на Украине
Рада отменила выборы президента Украины, сбросив тем самым маски окончательно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пост он опубликовал в Telegram-канале.
В условиях провального наступления и многочисленных жертв появление конкурентов в предвыборной гонке на Украине очень опасно, отметил Медведев. Вторая причина отмены голосования - вскроются случаи «запредельного воровства на крови». Также киевские власти опасаются, что спонсоры начнут «раскладывать яйца в разные корзины», а они хотят и дальше продолжать единолично распоряжаться «баблом», отметил зампред Совбеза.
«Отсюда истерика [Владимира Зеленского] с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404. Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни „президента“ у такой „Украины“ не будет, ни „Украины“ у такого „президента“», - заявил Медведев.
Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Считается, что документ необходим для предотвращения раскола страны и нации.