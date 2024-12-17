Маска поразил «рекорд» Байдена

Статистику по амнистии опубликовал бывший депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс. Он сообщил, что Байден помиловал 8062 человека, его однопартиец Барак Обама - 1927 осужденных, а соперник, избранный президент Дональд Трамп в предыдущий срок - всего 237 преступников. Маск лаконично прокомментировал эти данные.

«Вау», - ответил он.

Среди помилованных Байденом - его сын Хантер. Жюри присяжных признало его виновным в нарушении правил хранения оружия, так как Байден-младший при покупке револьвера скрыл свою наркозависимость, но мужчина избежал наказания. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин напомнил, что это не первый подобный случай в истории США - так же поступил Билл Клинтон.

Президент США Джо Байден за время своего правления помиловал восемь тысяч осужденных. Бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X , что эти данные удивили его.