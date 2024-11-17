17 ноября 2024, 10:39

Маск заявил о вымирании Европы

Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X сообщил о вымирании европейского населения. Так он прокомментировал данные о рождаемости в странах ЕС.

Согласно данным, коэффициент фертильности в Испании составил 1,16. В Италии он равен 1,24, в Польше - 1,29, а в Германии и Франции составил 1,46 и 1,79 соответственно.

«Европа умирает», - написал предприниматель.

В конце октября газета New York Times сообщила, что Маск серьезно обеспокоен проблемой низкой рождаемости и готов оказать помощь в зачатии даже малознакомым людям. Узнав о трудностях, с которыми столкнулась одна семейная пара, миллиардер предложил свою поддержку. При этом он с гордостью рассказал о том, что у него самого многочисленное потомство.

Ранее Маск предупредил о неизбежном демографическом кризисе в Евросоюзе. Самые низкие показатели рождаемости зафиксировали на Мальте, в Испании, Италии, Греции и на Кипре.

Европа Илон Маск
17 ноября 2024, 11:11
Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным
Global Look Press
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Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели деловой разговор. Беседа была детальной и весьма откровенной, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, стороны подробно изложили свои позиции.

Шольц и Путин провели переговоры 16 ноября. Основной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Немецкий канцлер связался с Путиным, чтобы выяснить его мнение насчет мирных переговоров.

Перед этим Шольц побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот посоветовал не звонить российскому лидеру , чтобы не нарушать «международную изоляцию».

Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц
17 ноября 2024, 08:59
Приговор Ле Пен назвали выгодным для французских центристов
Global Look Press
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Признание вины лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте колоссально ударит по ее фракции. Об этом РИА «Новости» рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

По ее словам, наибольшую выгоду от приговора Ле Пен получат центристы, а также премьер Мишель Барнье и кабинет министров. Если глава «Национального объединения» утратит политические перспективы, то она уже не сможет выступать против правительства.

Политолог также усомнилась в том, что председатель партии Жордан Барделла сможет заменить Ле Пен в качестве кандидата в президенты.

«Так сложилось, что они не противостоят, а дополняют друг друга. Например, глава парламентской фракции пользуется поддержкой в северных районах Франции, он авторитетен среди простого народа и трудящихся слоев», - объяснила она.

Эксперт добавила, что ситуация будет зависеть от решения суда и от «козырей», которые еще может предъявить Ле Пен. Не исключено, что на судей может подействовать угроза большого политического скандала, подчеркнула она.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш выразила уверенность, что суд вынесет политику обвинительный приговор. По ее словам, французские элиты «практически сфабриковали дело».

Суд Франция
17 ноября 2024, 04:55
В КСИР рассказали, почему США обязаны выплатить Ирану триллион долларов
Unsplash
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США должны выплатить Ирану примерно один триллион долларов за ограничения, которые тормозили развитие этой страны в течение 25 лет. Об этом заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани, его процитировало агентство ISNA.

«США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться», - заявил эксперт.

Ранее политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе заявил, что американская сторона практически потеряла свое влияние на Ближнем востоке. США рассматривают Израиль как свой форпост и плацдарм. Так американское правительство перенаправляет силы мусульманского мира с себя на «израильскую агрессию».

Однако Белый дом просчитался, потому что возможности Ирана в разы превосходят израильские. В противостоянии с ним США уже истощили свои ресурсы.

США Израиль Доллары США Санкции Иран Ближний Восток
17 ноября 2024, 04:14
Главы США и Китая договорились сохранить человеческий контроль в сфере ядерного оружия
Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС договорились о необходимости сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия. Об этом журналистам заявил помощник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», - заявил Салливан.

Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время диалога председатель КНР выразил готовность работать с новой администрацией США.

Саммиты Ядерное оружие США Искусственный интеллект Оружие Китай Си Цзиньпин Джо Байден

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