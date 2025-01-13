Маск задержал поставки Tesla ради помощи пострадавшим в пожарах

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Машины сейчас используют как мобильные базовые станции, которые обеспечивают электропитанием интернет-терминалы Starlink в тех районах Лос-Анджелеса, где нет связи.

Маск принес извинения за задержки в поставках электрокаров покупателям и уточнил, что их передадут в конце недели.

Новой возможной причиной лесных пожаров в Калифорнии агентство Bloomberg накануне назвало оборванный провод. Упавший кабель нашли на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ.

Природные пожары, которые признали самыми разрушительными за всю историю округа Лос-Анджелес, начались 7 января. Количество жертв достигло 16. Власти предписали эвакуировать более 130 тысяч местных жителей.