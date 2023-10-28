Маск задался вопросом о преследуемых на Украине священниках
Основатель компании Tesla Илон Маск одним вопросом отреагировал на материал журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на священнослужителей на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
В своем шоу Карлсон отметил, что поддержка киевского режима, преследующего священников, является самым показательным преступлением для президента США Джо Байдена.
«Священников сажают в тюрьму?» - спросил миллиардер в комментариях к публикации Карлсона.
Власти Украины в последние годы усилили гонения на последователей канонической Украинской православной церкви.
В Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ по всей стране.
МИД России назвал позорной идею запретить УПЦ, а также призывал киевский режим отказаться от этого намерения.