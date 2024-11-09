09 ноября 2024, 13:46

Маск все знал заранее? В США сделали неожиданное заявление о выборах президента

Unsplash
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Бизнесмен Илон Маск разработал приложение, которое позволило ему узнать результаты президентских выборов в США еще до того, как их официально объявили. Об этом сообщил ведущий Джо Роган, которого процитировало издание BroBible.

Ранее Маск заявил в интервью Такеру Карлсону, что готов пойти работать в американское правительство , если избранный президентом Дональд Трамп его пригласит, и повысить эффективность работы властей. По оценкам бизнесмена, кабмин страдает от излишней бюрократии.

В сентябре основатель Tesla и SpaceX признавался, что уже «не может дождаться» момента, когда его позовут в высшие органы власти.

Трамп, победив на президентских выборах, стал вторым человеком после Гровера Кливленда, который вернется в Белый дом на второй срок, проиграв после первого.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США
09 ноября 2024, 14:21
МИД России назвал условия полного разрыва отношений с США
Unsplash
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Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае конфискации замороженных активов, новой эскалации на Украине и еще в нескольких случаях. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые - с определенной дрожью», - рассказал он.

Замминистра добавил, что Россия сама не хочет идти на подобные меры, но допускает их, если Запад решит пойти ва-банк и «отбросит последние приличия».

Ранее другой замглавы МИД, Сергей Вершинин, заявил, что попытки США и их союзников изолировать Россию не увенчались успехом , даже несмотря на попытки шантажировать отдельные страны.

США Россия МИД РФ
09 ноября 2024, 12:56
Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков из-за слов о Санду
РИА «Новости»
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Молдавские правоохранители задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель главы автономии Илья Узун.

По его словам, задержание произошло в ночь на 9 ноября, к Влаху прибыли вооруженные люди в масках. Они провели обыск у общественника и увезли его в Кишинев.

«Они пришли к Влаху на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня у нас выходные», - сказал Узун.

Первый заместитель главы автономии предположил, что поводом к репрессиям стала публикация Влаха в социальной сети, в которой он призвал убрать из власти президента Молдавии Майю Санду.

«Там опечатка вышла, „убивать“ вместо „убирать“. Когда позвонили ему, Влах сразу выпустил новый пост об опечатке. По этому вопросу они и пришли», - добавил он.

Ранее башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что ждет давления на регион от избранной на второй срок Санду.

Молдавия Аресты Гагаузия
09 ноября 2024, 11:25
Речь Путина на «Валдае» назвали мощным обращением к миру и Трампу
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выступил с мощным обращением к миру и персонально к победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Об этом РИА «Новости» сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Поздравление с избранием стало тонким ходом. Его тонко зашили в четырехчасовой месседж о том, как и куда развивается современный мир. Неоднократно бросавший в ходе избирательной кампании лозунг „Мир через силу“ Трамп должен услышать, что есть силы мощнее США - сила объективных процессов», - отметил он.

Киселев добавил, что российский лидер объяснил популярно, что даже тренированный пловец не сможет преодолеть мощное течение, к каким бы допингам или ухищрениям он ни прибегал.

Выступление Путина на «Валдае» вызвало интерес во многих зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал бодрой речь российского лидера.

Дональд Трамп Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
09 ноября 2024, 05:14
Владелец белки Арахиса заявил, что его смерть помогла Трампу выиграть
Freepik
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Владелец белки по кличке Арахис, похищенной и казненной властями в Нью-Йорке, заявил, что он своей смертью мог помочь Дональду Трампу победы на президентских выборах. Об этом он рассказал газета New York Post.

«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе… Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», - заявил Лонго.

Блогер поздравил Трампа с победой и пригласил посетить свой приют для животных. Он добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.

Городские власти изъяли Арахиса у хозяина накануне выборов, ссылаясь на нарушение закона о содержании животных дома. Такая же судьба постигла еще одного питомца - енота Фреда. Обоих усыпили из-за угрозы бешенства.

Сторонник Трампа, американский предприниматель Илон Маск также осудил усыпление Арахиса.

Американские аналитики отмечали, что усыпление животных вызвало общественный резонанс и обрушило рейтинг Демократической партии.

США Дональд Трамп Животные Выборы президента США

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