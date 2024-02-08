Маск возмутился из-за желания Евросоюза ввести санкции против Такера Карлсона

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Такую реакцию у бизнесмена вызвало сообщение издания Newsweek, которое написало, что ЕС рассматривает санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Маск отметил, что это «действительно тревожно».

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», - написал Маск.

Карлсон взял интервью у президента Путина еще 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предположительно, материал выйдет 8 февраля.