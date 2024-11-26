26 ноября 2024, 07:35

Маск возмутился из-за долгого ремонта лестницы в Пентагоне

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Уровень бюрократии в Пентагоне настолько высокий, что в здании не могут даже быстро отремонтировать лестницу. Об этом заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

Он ответил на высказывание бизнесмена Вивека Рамасвами, который обратил внимание на негативное влияние бюрократии, в том числе связанный с ней рост расходов.

В качестве примера Маск рассказал, что лестницу в Пентагоне из-за бюрократических проволочек ремонтировали целых два года, в то время как на строительство всего здания в прошлом веке потребовалось всего 16 месяцев.

«На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!» - подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск пообещал сократить расходы в американском бюджете на два триллиона долларов. Избранный президент США Дональд Трамп назначил его главой нового департамента по достижению госэффективности (DOGE).

США Пентагон Илон Маск
26 ноября 2024, 06:00
Маск неприлично исковеркал фамилию Меркель из-за ее высказывания
РИА «Новости»
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Бизнесмен Илон Маск в оскорбительной форме ответил на критику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в социальной сети X. Ранее она выразила обеспокоенность его доминирующим положением в космической отрасли.

Недовольство Маска вызвало интервью Меркель немецкому изданию - помимо прочего, политик в негативном ключе отзывалась и о политических взглядах владельца SpaceX.

«Кто эта Ангела Меркин?» - отреагировал Илон Маск, намеренно изменив фамилию политика так, что она стала созвучна термину из секс-индустрии.

Маск конфликтует и с другими политиками. Ранее стало известно, что спор миллиардера с советником избранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном вышел в публичное поле.

Ангела Меркель Илон Маск
26 ноября 2024, 03:57
Трамп анонсировал жесткие ввозные пошлины на товары из Мексики и Канады
РИА «Новости»
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Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на ввоз в США продуктов из Канады и Мексики, сообщило агентство Reuters. Избранный американский лидер назвал это одной из первых задач, которые ему надо решить по возвращении в Белый дом.

«Двадцатого января, в качестве одного из моих многих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25%-ный тариф на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их смехотворно открытые границы», - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

До этого против избранного президента США прекратили все дела. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла ситуацию.

Мексика США Мигранты Канада Торговля
26 ноября 2024, 00:26
Захарова оценила слова адмирала Бауэра о превентивных ударах по России
Pxhere
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НАТО обсуждает превентивные удары по России, не изучив обновленную ядерную доктрину. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», - отметила дипломат.

Таким образом Захарова оценила слова главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Тот сказал, что альянс обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по российской территории на случай военного противостояния.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что вступление страны в НАТО поможет завершить украинский конфликт. Таким образом мир «избежит ядерной катастрофы».

Ядерное оружие Мария Захарова Россия НАТО
25 ноября 2024, 17:16
«Жизнь дается один раз». Экипаж SS100 обвинили в нечеткой работе в Анталье
Pxhere
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сгорел в Анталье после жесткого приземления. Заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский в интервью 360.ru рассказал, что причиной ЧП могли стать сложные метеоусловия.

«Ветер был очень приличный. Пассажиры говорили, что была „грубая посадка“», - отметил он.

Авиаэксперт подчеркнул, что была очень большая перегрузка при касании земли. В таком случае конструкция судна могла не выдержать. Скорее всего, произошел разлив топлива, поэтому борт загорелся.

«Все службы сработали штатно. Хотя у меня есть претензии к членам экипажа, которые должны были давать четкие команды на эвакуацию. А то все бросаются спасать не женщин и детей, а свои чемоданы. Все должны понимать, что это жизнь, она дается один раз», - обратил внимание летчик-испытатель.

Заболотский добавил, что при сдвиге ветра рискованно было проводить посадку. Иногда лучше уходить на запасной аэродром.

«Он (летчик - прим. ред.) понадеялся, будем так говорить, на свои знания, свое умение», - сказал Заболотский о решении капитана судна приземлиться.

Пилоту удалось остановить Sukhoi Superjet 100 в 150 метрах от пожарной части, и спасатели оперативно ликвидировали огонь. Никто не пострадал. «Азимут» пообещал выплатить пассажирам судна по 100 тысяч рублей.

Турция Пожары Самолеты

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