Маск возмутился из-за долгого ремонта лестницы в Пентагоне

Он ответил на высказывание бизнесмена Вивека Рамасвами, который обратил внимание на негативное влияние бюрократии, в том числе связанный с ней рост расходов.

В качестве примера Маск рассказал, что лестницу в Пентагоне из-за бюрократических проволочек ремонтировали целых два года, в то время как на строительство всего здания в прошлом веке потребовалось всего 16 месяцев.

«На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!» - подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск пообещал сократить расходы в американском бюджете на два триллиона долларов. Избранный президент США Дональд Трамп назначил его главой нового департамента по достижению госэффективности (DOGE).