Маск возмутился из-за абсурдно высоких американских взносов в НАТО

Он подчеркнул, что Европа может сама платить за свою оборону, не прибегая к помощи американских налогоплательщиков. Предприниматель возмутился из-за того, что США вносят в блок сумму, превышающую затраты союзников.

«Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» - обратился Маск к пользователям соцсети.

Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал альянс из-за «логики войны». По мнению политика, блок может втянуть государство в конфликт. Меланшон добавил, что выведет Францию из НАТО, если станет премьер-министром.

Выход из альянса также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказал мнение, что блок НАТО хочет развязать тотальную войну, поэтому выступает против мирных инициатив России по Украине.