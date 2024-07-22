Маск возмутился из-за абсурдно высоких американских взносов в НАТО
Взносы США в Североатлантический альянс «абсурдно выше», чем европейские. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Европа может сама платить за свою оборону, не прибегая к помощи американских налогоплательщиков. Предприниматель возмутился из-за того, что США вносят в блок сумму, превышающую затраты союзников.
«Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» - обратился Маск к пользователям соцсети.
Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал альянс из-за «логики войны». По мнению политика, блок может втянуть государство в конфликт. Меланшон добавил, что выведет Францию из НАТО, если станет премьер-министром.
Выход из альянса также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказал мнение, что блок НАТО хочет развязать тотальную войну, поэтому выступает против мирных инициатив России по Украине.