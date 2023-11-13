Маск вновь предрек гражданскую войну в Европе
Европа движется к гражданской войне. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
Он прокомментировал видео стычек британцев с мигрантами.
«Европа, кажется, движется к гражданской войне», - отметил бизнесмен.
В конце октября он делал аналогичное короткое заявление, комментируя ролик, на котором женщина-мигрант сжигает французский флаг. Пользователь, разместивший пост, задался вопросом, почему Европа по-прежнему принимает беженцев, которые хотят вытеснить гражданское население и агрессивно настроены.
Некоторые комментарии Маска по разным темам бывают и более лаконичными - иногда он просто ставит под постами восклицательный знак.
А недавно предприниматель призвал президента Украины Владимира Зеленского «не отправлять молодежь умирать в окопах» независимо от того, собирается ли он вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Маск предупредил, что продолжение контрнаступления обернется «массовыми жертвами».