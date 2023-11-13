13 ноября 2023, 17:07

Маск вновь предрек гражданскую войну в Европе

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Европа движется к гражданской войне. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Он прокомментировал видео стычек британцев с мигрантами.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», - отметил бизнесмен.

В конце октября он делал аналогичное короткое заявление, комментируя ролик, на котором женщина-мигрант сжигает французский флаг. Пользователь, разместивший пост, задался вопросом, почему Европа по-прежнему принимает беженцев, которые хотят вытеснить гражданское население и агрессивно настроены.

Некоторые комментарии Маска по разным темам бывают и более лаконичными - иногда он просто ставит под постами восклицательный знак.

А недавно предприниматель призвал президента Украины Владимира Зеленского «не отправлять молодежь умирать в окопах» независимо от того, собирается ли он вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Маск предупредил, что продолжение контрнаступления обернется «массовыми жертвами».

Европа Войны Илон Маск
13 ноября 2023, 17:37
Новый пакет антироссийских санкций ЕС представят на этой неделе
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Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций уже на текущей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами, трансляция которой шла на его странице в соцсети.

«Предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе», - заявил глава венгрерского МИД.

Он уточнил, что информация поступила во время заседания Совета по иностранным делам.

Сам Сийярто назвал неоправданным введение уже 12-го пакета санкций «без всестороннего анализа последствий» принятия всех предыдущих. Он констатировал, что ограничения нанесли серьезный ущерб европейской экономике, а «поставить на колени» российскую не удалось, как и приблизиться к разрешению конфликта на Украине.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на результаты соцопросов сообщили, что жители Германии стали реже и быстрее принимать душ из-за необходимости экономить в свете антироссийских санкций.

Венгрия Еврокомиссия Санкции Евросоюз
13 ноября 2023, 17:31
Посол Израиля сравнил пропалестинские митинги с новым видом антисемитизма
Unsplash
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Митинги в поддержку Палестины и жителей сектора Газа являются новым видом антисемитизма и направлены против Израиля. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви, сообщил РБК.

По его словам, участники пропалестинских демонстраций с помощью лозунгов пытаются разжечь ненависть по отношению к евреям. Он напомнил, что на некоторых акциях звучали такие фразы как «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля.

«Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это - новый вид антисемитизма», - отметил посол.

Бен Цви заявил, что израильская армия сможет постоять за себя и даст отпор врагу. Он сравнил ситуацию с 1940-ми годами и добавил, что жители Израиля будут себя защищать.

Ранее СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС готовило вторую волну атак на Израиль. Боевики планировали в течение нескольких дней продвинуться вглубь страны, атаковать крупные города и разжечь масштабный конфликт.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 15:14
Почти 100 россиян эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах»
РИА «Новости»
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Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа вышли почти 100 россиян. Об этом сообщило МЧС России.

«МЧС России продолжает работу на КПП „Рафах“. В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», - объявили спасатели.

Из зоны палестино-израильского конфликта 12 ноября вывели 70 россиян, в том числе 28 детей. Их увезли в Каир, где развернули оперативный штаб МЧС России. Беженцев накормили и напоили, оказали медицинскую, психологическую и административную помощь в оформлении документов. В сам анклав пропустили грузовики с продуктами и лекарствами.

Эвакуация россиян из сектора Газа займет не больше трех дней, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Для вывоза людей в страны СНГ на аэродром Каира отправили два спецборта и запланировали вылет третьего самолета.

Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 15:10
Минимум 32 пациента больницы «Аш-Шифа» погибли в Газе из-за отсутствия света и топлива — СМИ
РИА «Новости»
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В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» скончались из-за отсутствия электричества и топлива для работы генераторов. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медицинском учреждении работает только один из двух генераторов.

Спустя время Минздрав Газы объявил о приостановке всех операций в больнице из-за нехватки топлива.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари говорил о том, что военные 12 ноября эвакуируют детей из лечебницы. При этом он подчеркнул, что здание больницы не находится в блокаде. Но директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг слова Хагари. В больнице нет подходящих условий для оказания услуг, констатировал он.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что после удара ЦАХАЛ в медучреждении «Аш-Шифа» образовалась нехватка кислорода. За сутки в реанимации скончались пять человек. Более 40 пациентов подверглись нападению, когда пытались покинуть больницу.

Израиль Больницы Конфликт Израиля и Палестины

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