Маск вновь предрек гражданскую войну в Европе

Он прокомментировал видео стычек британцев с мигрантами.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», - отметил бизнесмен.

В конце октября он делал аналогичное короткое заявление, комментируя ролик, на котором женщина-мигрант сжигает французский флаг. Пользователь, разместивший пост, задался вопросом, почему Европа по-прежнему принимает беженцев, которые хотят вытеснить гражданское население и агрессивно настроены.

Некоторые комментарии Маска по разным темам бывают и более лаконичными - иногда он просто ставит под постами восклицательный знак.

А недавно предприниматель призвал президента Украины Владимира Зеленского «не отправлять молодежь умирать в окопах» независимо от того, собирается ли он вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Маск предупредил, что продолжение контрнаступления обернется «массовыми жертвами».