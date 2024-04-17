Маск ужаснулся из-за огромного числа нелегальных мигрантов в США

Предприниматель прокомментировал репортаж американской журналистки Эшли Сент-Клер о прошедших в Нью-Йорке протестах, в которых участвовали более тысячи нелегальных мигрантов.

Маск подчеркнул, что сам когда-то был иммигрантом и хорошо относится к легальной иммиграции. Он напомнил о невероятно большом числе нелегалов и отметил, что действия Белого дома могут привести к катастрофе.

«Очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие», - указал бизнесмен.

Ранее Маск предупредил Белый дом , что миграционный кризис может привести к новому теракту, сравнимому по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Бизнесмен указал, что часть нелегальных мигрантов приезжает в США с враждебными намерениями.