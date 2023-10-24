Маск увидел угрозу третьей мировой войны в конфликте на Ближнем Востоке

Маск пояснил, что прямая поддержка Израиля со стороны США стала настоящей красной тряпкой для Ирана, который уже не исключил прямого вмешательства в конфликт на стороне ХАМАС.

«Я думаю, мы движемся к третьей мировой войне», - заявил предприниматель.

Ведущий согласился с гостем. По словам Карлсона, все дело в некомпетентности администрации действующего президента США Джо Байдена, которая принимает одно ошибочное решение за другим. Последними своими действиями Белый дом втягивает США в прямой конфликт с Ираном.

Обострение на Ближнем Востоке началось после нападения участников палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля. В ответ армия страны нанесла авиаудары по сектору Газа. Духовный лидер и глава Ирана Али Хоменеи заявил, что если бомбардировки продолжатся, то в конфликт с Израилем вступят мусульмане всего мира.

В ответ министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат предупредил, что если поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» перейдет в атаку, то вместе с ней военные уничтожат всех иранских аятолл.