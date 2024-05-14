Маск спрогнозировал сложное противостояние Трампа и Байдена на выборах

Предприниматель в соцсети ответил на пост бывшего сотрудника американского госдепа Майка Бенца, который заявил о нарушениях в рамках судебного процесса над Трампом. Но, по мнению Маска, бывшему президенту это только на руку.

Бизнесмен отметил, что чем более несправедливыми покажутся американцам нападки на Трампа, тем выше он поднимется в опросах.

«Коэффициенты ставок на победу Трампа в настоящее время показывают гораздо более напряженную борьбу [на выборах]», - добавил предприниматель.

Бывший президент США назвал администрацию Байдена гестапо. Также он заявил, что действующий глава государства - худший президент в истории Соединенных Штатов.