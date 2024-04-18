18 апреля 2024, 10:50

Маск согласился с Дуровым насчет проблем с безопасностью в городах США

Global Look Press
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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на рассказ основателя Telegram Павла Дурова, который сообщил, что его пытались ограбить в Сан-Франциско. Предприниматель согласился с тем, что безопасность на улицах в Соединенных Штатах — базовое требование.

Маск положительно отреагировал на публикацию одного из пользователей социальной сети X (бывший Twitter) Гарри Тана, который обнародовал отрывок из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Основатель Telegram рассказал, что его пытались ограбить и отметил, что безопасность на улицах - это всего лишь базовое требование. Дуров призвал полицейскую комиссию и судей ответить «за то, что они сделали с Сан-Франциско».

Карлсон накануне опубликовал интервью с россиянином на своем YouTube-канале. В беседе с журналистом Дуров пожаловался на повышенное внимание спецслужб США к созданному им мессенджеру Telegram. «360» собрал подборку после интервью Дурова и проанализировал, чем его рассказ может обернуться.

Twitter Telegram Илон Маск Павел Дуров Такер Карлсон
18 апреля 2024, 10:37
Аббас отказался отложить голосование о членстве Палестины в ООН по просьбе США
Global Look Press
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Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на чиновников из обеих стран, а также из Израиля.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Об этом сообщил портал Axios , сославшись на чиновников из обеих стран, а также из Израиля.

«Аббас отклонил просьбу администрации Байдена не продолжать работу над проведением голосования в Совете Безопасности ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН», - отметили в публикации.

По данным журналистов, власти США пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели. С Аббасом беседовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет голосование по вопросу включения Палестины в организацию 18 апреля. Консультации по этому вопросу уже проходили 8 апреля на закрытом заседании ООН.

Палестина пыталась войти в состав организации еще в 2012 году. Правда, через какое-то время страна отозвала обращение, решив остаться постоянным наблюдателем.

США ООН Палестина
18 апреля 2024, 09:33
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии
Freepik
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На юго-западе Японии вечером 17 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,6. Пострадали не менее девяти человек, сообщил TV Tokyo.

Землетрясение произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Сначала Главное метеорологическое агентство Японии заявило о подземных толчках магнитудой 6,4, затем изменило свою оценку до 6,6. Очаг находился на глубине 50 километров. По информации телеканала, пострадали не менее девяти человек.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Есимаса объявил, что несколько местных жителей доставили в больницу с легкими травмами, сообщил NHK. Один из пострадавших, 90-летний мужчина, повредил левую руку, когда выбегал из дома. В некоторых районах города Увадзима лопнули водопроводные трубы, а на дорогу обрушился камнепад.

В начале апреля землетрясение магнитудой 4,5 произошло к востоку от Северо-Курильска. Жители города почувствовали толчки.

Землетрясения Япония
18 апреля 2024, 09:29
Россия благодаря проделкам Запада восстановит статус сверхдержавы — аналитик
Global Look Press
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Западные санкции не обрушили экономику России. Страна начала возрождаться и в будущем вернет себе статус сверхдержавы, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в выпуске YouTube-канала Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou.

«Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», - сказал он.

Ларри Джонсон неоднократно комментировал противостояние стран коллективного Запада с Россией и призывал прекратить вражду. Он заявлял, что США и Евросоюз развязали конфликт на Украине ради российских природных ресурсов. Аналитик предупреждал, что отправка истребителей F-16 не изменит ситуацию, потому что их уничтожат, и прогнозировал потерю контроля над Одессой.

США Международные отношения Санкции Россия Запад Евросоюз Экономика
18 апреля 2024, 09:28
Володин раскрыл инициаторов истерики по поводу закона об иноагентах в Грузии
Unsplash
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США и страны Евросоюза уже выделили деньги на свержение действующей в Грузии власти, поэтому они различными способами препятствуют принятию мешающего им закона об иноагентах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Запад организует в Грузии протесты и раскачивает ситуацию вокруг закона об иноагентах, который может сорвать планы США и Евросоюза «Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти», - указал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что закон об иностранных агентах принимают во всех суверенных странах, в том числе в Британии, Израиле, Австралии. Сейчас подобная инициатива одновременно с Грузией рассматривается во Франции.

«Только в Париже в отличие от Тбилиси - ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза», - заключил Володин.

Ранее в Грузии прошли митинги против закона об иноагентах. Во время протестов произошли потасовки, демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. В результате столкновения на митинге пострадал сотрудник МВД Грузии.

Грузия США Законы Евросоюз Иноагенты

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