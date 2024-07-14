Маск сделал заявление после покушения на Трампа на митинге
Американский бизнесмен Илон Маск сделал заявление в поддержку экс-президента США Дональда Трампа после покушения на него. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети Х.
«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», - написал Маск.
Покушение на Дональда Трампа совершили во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания. Спикер прервал речь из-за звуков стрельбы. Со сцены Трампа увели сотрудники спецслужб, у него было окровавлено ухо.
Позже СМИ сообщили, что секретная служба ликвидировала стрелявшего. Во время стрельбы погиб один человек. Спецслужбы занялись расследованием попытки покушения.