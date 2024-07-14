14 июля 2024, 03:12

Маск сделал заявление после покушения на Трампа на митинге

РИА «Новости»
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Американский бизнесмен Илон Маск сделал заявление в поддержку экс-президента США Дональда Трампа после покушения на него. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети Х.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», - написал Маск.

Покушение на Дональда Трампа совершили во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания. Спикер прервал речь из-за звуков стрельбы. Со сцены Трампа увели сотрудники спецслужб, у него было окровавлено ухо.

Позже СМИ сообщили, что секретная служба ликвидировала стрелявшего. Во время стрельбы погиб один человек. Спецслужбы занялись расследованием попытки покушения.

Дональд Трамп Илон Маск Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 03:22
«Молюсь за него». Байден осудил стрельбу по Трампу, но не признал это покушением
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о стрельбе на митинге сторонников Дональда Трампа. Он призвал всю страну осудить этот акт насилия, которому «нет места в Америке». Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», - говорится в заявлении президента.

Байден отметил, что ждет дальнейшей информации о ситуации на митинге. Он заявил, что США должны «объединиться как нация», чтобы осудить насилие, которому «нет места в Америке».

При этом Байден отказался называть это покушением на Трампа, он сказал, что «не располагает достаточными фактами» в пользу этой версии. Президент выразил надежу, что вечером сможет переговорить с Трампом.

Покушение на Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании. Пуля пролетела в сантиметре от головы экс-президента, задев ухо.

Стрельба Дональд Трамп Митинги Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 03:15
Байден выступит со спецобращением к нации после покушения на Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выступит с обращением по поводу стрельбы на митинге с участием кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил конгрессмен, представитель Республиканской партии Чип Рой в соцсети Х.

«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», - написал политик.

Ранее The Washington Post сообщила , что человека, стрелявшего в экс-президента США, ликвидировали.

ЧП произошло в Пенсильвании, где Трамп выступал перед соратниками. Ему пришлось прервать выступление из-за начавшейся стрельбы. Пуля прошла в сантиметре от головы экс-президента, у него окровавлено ухо.

Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 02:28
Стрелявшего в Трампа человека ликвидировали
РИА «Новости»
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Человека, стрелявшего на митинге в экс-президента США Дональда Трампа, ликвидировали. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, где произошло покушение.

«Один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв. Еще один человек пребывает в тяжелом состоянии», - сообщила газета.

ЧП произошло в Пенсильвании, где Трамп выступал перед соратниками. Ему пришлось прервать выступление из-за начавшейся стрельбы. Пуля прошла в сантиметре от головы экс-президента, у него окровавлено ухо.

Трамп чувствует себя хорошо, его осмотрели медики. Спецслужбы начали расследование.

СМИ сообщили, что во время покушения на бывшего главу Белого дома погиб один человек. Подробности о жертве не сообщаются.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 02:21
Панические настроения. У Турции появился опасный конкурент в борьбе за туристов из России
РИА «Новости»
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Турецкие отельеры назвали Грузию опасным конкурентом по привлечению богатых туристов из России, Европы, Израиля, арабских стран и самой Турции. Об этом написало местное издание Turizmguncel.

«Грузия планирует в будущем конкурировать как с Турцией, так и с российским Краснодарским краем и отдельно Сочи», - подчеркнули авторы сообщения.

Причиной для беспокойства стало завершение строительства крупнейшего в Грузии гостиничного комплекса, рассчитанного на клиентов с высоким уровнем дохода. Речь идет о зоне отдыха, которая включает в себя пять отелей на 1055 номеров с услугами «все включено» и широким выбором для отдыха и развлечений - от ресторанов и СПА-центров до аквапарка.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил , что Краснодарский край может составить Грузии достойную конкуренцию в сфере туризма.

Грузия Турция Туризм Россия

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