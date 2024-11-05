Маск решил провести ночь выборов рядом с Трампом

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», - говорится в публикации.

Бизнесмен потратил 119 миллионов долларов на политический комитет America PAC в поддержку Трампа, а также проводил мероприятия от его имени. Кроме того, Маск контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть X.

Предприниматель будет находиться в числе небольшой группы спонсоров, для которых Трамп устроит несколько вечеринок с разным уровнем инклюзивности, включая ужин с узким кругом лиц. После этого политик выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими спонсорами, в конференц-зале Палм-Бич.

Ранее Маск заявил, что обвинения против Трампа в сговоре с Россией перед выборами в 2016 году сфабриковали на деньги предвыборного штаба Хиллари Клинтон.