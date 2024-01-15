15 января 2024, 07:09

Маск рассказал о доверии к кандидату в президенты от республиканцев

РИА «Новости»
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Известный предприниматель Илон Маск поддержал кандидатуру Вивека Рамасвами на участие в президентских выборах от Республиканской партии. Об этом он написал в социальной сети X.

Маска спросили в комментариях одной из публикаций, доверяет ли он Рамасвами, на что бизнесмен дал положительный ответ.

Выборы президента в США запланированы в ноябре. Нынешний глава государства Джо Байден объявлял, что намерен вновь избираться на пост. О таких же намерениях заявлял бывший президент страны Дональд Трамп, который считает фаворитом на выдвижение от Республиканской партии.

Ранее Рамасвами предупредил, что намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах в 2024 году. Его советник Триша Маклафлин отмечала, что экспансия альянса на восток существенно увеличила риски прямого вооруженного столкновения с Россией.

США Выборы президента США Выборы
15 января 2024, 07:30
Высланному из Латвии российскому пенсионеру Каткову дали на сборы час
РИА «Новости»
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Латвийские власти выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова без объяснения причин. По словам мужчины, к нему пришли домой, дав на сборы всего час. Об этом написало РИА «Новости».

Глава правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Катков был признан Латвией угрозой национальной безопасности. Его выдворили из страны с бессрочным запретом на въезд.

«Мне ликвидировали вид на жительство, [сказали], что я не въездной в Латвию, что я в черных списках», - поделился пенсионер.

У него было право оспорить решение о депортации в течение месяца, однако сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в дом в считанные дни после вынесения постановления о депортации.

Депортированного Каткова приняли в Псковской области. Пенсионер пожелал вернуться в Калининград, где в прошлом жил и работал. Власти региона пообещали оказать ему необходимое содействие.

Латвийские власти выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова без объяснения причин. По словам мужчины, к нему пришли домой, дав на сборы всего час. Об этом написало Р ИА «Новости».

Латвия Россия
15 января 2024, 07:26
Турция пообещала не пускать корабли НАТО в Черное море
РИА «Новости»
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Военные корабли НАТО не появятся в Черном море, пока продолжается специальная операция на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил глава  турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Политик напомнил, что страна придерживается конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через свои проливы.

«Положения конвенции в нынешней ситуации гарантируют стабильность в Черном море и недопуск кораблей альянса в эти воды. Мы ожидаем, что корабли НАТО не появятся здесь», - отметил он.

Перинчек признал, что у правящей Партии справедливости случаются порой отклонения от общего стратегического видения. Однако главное направление состоит в недопуске кораблей в Черное море.

Конвенцию Монтре согласовали в 1936 году, документ ограничивает нахождение в Черном море иностранных судов тремя неделями. При этом в исключительных ситуациях власти Турции могут ограничить или запретить проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.

Черное море Турция Корабли НАТО
15 января 2024, 05:52
Хуситы запустили ракету по американскому эсминцу
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Йеменские хуситы ударили по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла», сообщило американское центральное командование (CENTCOM).

Йеменские хуситы ударили по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла», сообщило американское центральное командование ( CENTCOM ).

«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря», - заявили представители командования.

По данным США, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.

Ранее американские и британские самолеты ударили по позициям хуситов на севере Ходейды и поразили военно-морскую базу армии Йемена. Несмотря на обстрелы западных сил, боевой потенциал хуситов снизился не более чем на треть.

При этом в США заявили, что не хотят конфликтовать с хуситами. Американские власти не стремятся к противостоянию с Йеменом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российская сторона считает, что США и Великобритания злоупотребили принятой в СБ ООН резолюцией по Красному морю.

США Великобритания Ракеты Корабли Самолеты Йемен
15 января 2024, 04:52
Трамп послал мешавших ему экоактивистов «к мамочке»
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп выступал в штате Айова, когда туда пришли экологические активисты. Они попытались сорвать выступление политика. Трамп послал их «к мамочке», сообщило РИА «Новости».

Экс-президент выступал перед своими сторонниками в городе Индианола. На мероприятие пришли экоактивисты. Они держали в руках плакат с надписью: «Трамп - климатический убийца» и кричали лозунги против политика.

«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», - обратился Трамп к одной из митингующих.

Он возмутился действиями активистов, заявив, что они еще молодые и многого не понимают. Они «сражаются с нефтью», но такая политика убьет США, сделав страну неконкурентоспособной.

Во время выступления Трамп заявил о риске Третьей мировой войны. По его словам, мир еще не был так близок к ней. Однако он в силах не допустить такого развития событий.

Ранее Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию в случае победы на выборах. Он напомнил, что в последние годы в страну приехало слишком много нелегальных мигрантов.

США Мигранты Нефть Дональд Трамп Выборы президента США

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