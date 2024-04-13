Маск рассказал, когда человечество перейдет к устойчивой энергетике

Он прокомментировал заявление секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла о том, что у человечества осталось лишь пару лет, чтобы принять меры по предотвращению серьезных последствий глобального потепления.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», - парировал Маск.

Ранее основатель компании SpaceX, что, если человечество не будет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует всего несколько сотен лет.