Маск публично отказался голосовать за Байдена на президентских выборах

Основатель Tesla и SpaceX прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC. В нем он рассказывал, что проголосовал за Байдена на президентских выборах в 2020 году.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», - отметил Маск.

Ранее президент США Джо Байден назвал американского экс-лидера Дональда Трампа фаворитом от республиканцев в рамках предвыборной гонки.

После внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова губернатор штата Флорида Рон Десантис решил выйти из президентской гонки. В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По мнению Трампа, из-за некомпетентности властей США превратились в «свалку для остального мира». Бывший американский лидер также раскритиковал Байдена и пообещал, что в случае избрания сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.