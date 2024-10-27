27 октября 2024, 09:24

Маск прокомментировал слухи о своей незаконной миграции в США

Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о его незаконной миграции в США. Свое мнение предприниматель высказал в соцсети Х.

«Вот теперь его заботят мигранты», - написал Маск.

Так бизнесмен ответил на реплику президента США Джо Байдена о том, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

Американские СМИ раскопали историю о том, что в 1995 году Маск приехал в США по студенческой визе поступать в Стэнфордский университет. Однако вместо этого открыл свой стартап. По законам США Маск не мог оставаться в стране и вести бизнес, на что и указал Байден на мероприятии в Пенсильвании.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить потоки нелегальных мигрантов в Брюссель, если ситуация в ЕС не изменится. Маск поддержал венгерского политика и назвал это хорошей идеей.

США Мигранты Законы Визы Бизнес Илон Маск Джо Байден
27 октября 2024, 01:46
Оппозиция в Грузии отказалась признавать итоги выборов
РИА «Новости»
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Оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

Оппозиционные партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

«От имени „Единство - Национальное движение“ заявляю, что мы не признаем итоги украденных, захваченных выборов», - сказала она.

Лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия назвал итоги выборов «конституционным переворотом».

После подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 59,1% голосов. Ее представители выступают за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций.

Ранее одна из лидеров «Коалиции за перемены» Елене Хоштария заявила, что оппозиция планирует устроить с 27 октября митинги с участием членов партии и их сторонников.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» примет любые результаты выборов в парламент. По его словам, оппозиция заранее отказалась из принимать, так как не захочет признать свое поражение.

Грузия Протесты Оппозиция Выборы Парламентские выборы в Грузии
26 октября 2024, 21:45
Немецкие истребители подняли по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой
РИА «Новости»
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Базирующиеся в Латвии немецкие истребители Eurofighter поднимали в воздух по тревоге над Балтийским морем якобы для идентификации российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.

В немецком военном ведомстве добавили, что в Латвии они задействовали силы быстрого реагирования для распознавания самолета без плана полета и радиоконтакта.

«Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем», - уточнили в ВВС ФРГ.

Там подчеркнули, что проверки такого плана носят скорее рутинный характер. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии истребителей сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.

В Минобороны РФ при этом не раз указывали, что российская военная авиация при выполнении полетов действует в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее истребители Eurofighter перехватили российские Ту-142 и Су-30 над Балтикой.

Германия Истребители Латвия Военные Самолеты Россия Балтийское море
26 октября 2024, 13:20
Более полумиллиона китайцев наказали за взяточничество в 2024 году
Global Look Press
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В Китае в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией наказали более полумиллиона человек за 2024 год. Об этом сообщила Центральная комиссии по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзора на официальном сайте.

За девять месяцев текущего года в Китае наказали за взяточничество 589 тысяч человек. В их числе 53 чиновника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, уточнили на сайте.

«В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», - отметили в комиссии.

Комитет для борьбы с коррупцией создали в Китае из-за участившихся случаев взяточничества среди высших чиновников. Также в КНР усилил надзор за финансовым сектором.

В начале февраля экс-президента China Merchant Bank Тяня Хуэйю приговорили к смертной казни за взяточничество. Банкир брал огромные суммы, в том числе за согласование кредитов.

Коррупция Чиновники Китай
26 октября 2024, 11:44
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК
РИА «Новости»
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Центральный избирательный комитет Белоруссии получил документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства в январе. Об этом в Telegram-канале сообщил ЦИК республики.

«В ЦИК Белоруссии представили документы о регистрации инициативной группы из граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», - указали в республиканском Центризбиркоме.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны не позднее 1 ноября 2024 года представить документы в ЦИК, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.

Сбор подписей избирателей пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Для выдвижения кандидата в президенты нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии

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