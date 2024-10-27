Маск прокомментировал слухи о своей незаконной миграции в США

«Вот теперь его заботят мигранты», - написал Маск.

Так бизнесмен ответил на реплику президента США Джо Байдена о том, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

Американские СМИ раскопали историю о том, что в 1995 году Маск приехал в США по студенческой визе поступать в Стэнфордский университет. Однако вместо этого открыл свой стартап. По законам США Маск не мог оставаться в стране и вести бизнес, на что и указал Байден на мероприятии в Пенсильвании.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить потоки нелегальных мигрантов в Брюссель, если ситуация в ЕС не изменится. Маск поддержал венгерского политика и назвал это хорошей идеей.