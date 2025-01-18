Маск процитировал предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ

Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке немецкого Лейпцига, так как парнокопытных не получилось пристроить. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

«Четырех антилоп личи застрелили в пятницу утром. Они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции», - указали в статье.

Трех самок и одного самца не смогли перевести в другой зоопарк. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек, решил умертвить животных. Теперь застреленных антилоп отдадут на корм хищникам.

Директор зоопарка Йорг Юнгольд сообщил журналистам, что убийства животных в Лейпциге являются единичными случаями, которые происходят несколько раз в год.

Ранее житель Приморья случайно убил краснокнижного амурского тигра. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в животное.